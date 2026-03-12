ترامب: إيران "دولة إرهاب وكراهية"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بأنها "دولة إرهاب وكراهية"، وقال إن الوضع "يتطور بسرعة كبيرة" نحو ضمانه بتدخل عسكري محدود في المنطقة.

وقال ترامب خلال فعالية أقيمت بمناسبة شهر المرأة في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض: "نحن نفعل ما يجب فعله، وما كان ينبغي فعله على مدى 47 عامًا، وكان بإمكان العديد من الأشخاص القيام به".

وأضاف ترامب: "لقد اختاروا عدم القيام بذلك، لكنهم بالفعل دولة إرهاب وكراهية، ويدفعون ثمنًا باهظًا الآن".

وأوضح ترامب أن الوضع مع إيران يسير بوتيرة سريعة للغاية. إنه في وضع ممتاز. جيشنا لا يُضاهى. لم يسبق له مثيل، ولم يرَ أحد مثله من قبل. ونحن نفعل ما يجب فعله، ما كان ينبغي فعله على مدى 47 عاماً. كان بإمكان الكثيرين القيام بذلك. لقد اختاروا عدم القيام به، لكنهم حقاً أمة إرهاب وكراهية. وهم يدفعون ثمناً باهظاً الآن.