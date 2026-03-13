عمدة نيويورك يشيد بإفطار المطرية الجماعي ويخطط لتطبيق الفكرة في شوارع المدينة

أعرب عمدة نيويورك، زهران ممداني، عن إعجابه الكبير بتجربة إفطار المطرية السنوي في القاهرة، مؤكدا رغبته في نقل الفكرة وتنظيم مائدة إفطار رمضانية جماعية مشابهة في شوارع المدينة الأمريكية.



وجاءت تصريحات ممداني خلال مشاركته في إفطار جماعي بنيويورك، حيث عرض أحد صناع المحتوى مقاطع مصورة من إفطار حي المطرية الشهير، الذي يجمع سنويًا أكثر من 100 ألف شخص، ما أثار دهشة العمدة الذي أشار إلى أن الإفطار الذي يُنظم في مدينته يضم نحو 30 شخصًا فقط.



وأوضح ممداني أنه يتطلع إلى تنظيم إفطار رمضاني جماعي واسع في نيويورك قد يصل عدد المشاركين فيه إلى نحو 10 آلاف شخص، مستلهمًا الفكرة من الأجواء الشعبية المميزة التي يشهدها إفطار المطرية في القاهرة.



ويُعرف إفطار المطرية بروح المشاركة والتعاون بين الأهالي، إذ يتحول الحي خلال شهر رمضان إلى مائدة مفتوحة تجمع الآلاف من السكان والزوار، كما أصبح في السنوات الأخيرة مقصدًا لعدد كبير من الأجانب والسائحين الراغبين في خوض هذه التجربة الرمضانية الفريدة.