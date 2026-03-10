فيديو شاب فلسطيني عن إفطار المطرية يشعل السوشيال ميديا: نفسي أجي أقضي كام يوم وأعيش في الأمان ده

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداولًا واسعًا لمقطع فيديو لشاب فلسطيني يتحدث فيه عن مشاهد إفطار المطرية في القاهرة، حيث عبر بكلمات مؤثرة عن إعجابه بحالة الأمن والاستقرار التي تعيشها مصر، مقارنة بما تشهده بعض دول المنطقة من توترات واضطرابات.

وأثار الفيديو تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين، بعد حديثه بعفوية عن رغبته في زيارة مصر وقضاء عدة أيام فيها، مشيدًا بأجواء الأمان وراحة البال التي يشعر بها المصريون، وموجهًا رسالة تقدير للشعب المصري.

قال شاب فلسطيني معلقًا على مشاهد إفطار المطرية في مصر إن ما شاهده يعكس حالة كبيرة من الأمان والاستقرار التي يعيشها المصريون، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء باتت محل تقدير وإعجاب من كثيرين في المنطقة.

حالة الإستقرار في مصر

وأضاف الشاب الفلسطيني: “بصراحة إخواتنا المصريين وسعت معاكم على الآخر، الواحد نفسه ييجي يقضي عندكم كام يوم يعيش فيهم الراحة دي قبل ما يموت، لأن اللي بنشوفه من أمان وراحة بال حاجة تحسدوا عليها.”

وتابع أن العالم يمر بظروف صعبة واضطرابات كبيرة، قائلًا: “الدنيا كلها مقلوبة حوالينا، حتى بعض السفارات الأوروبية في دول عربية سحبت موظفيها ورجعتهم لبلادهم، لكن مصر ما زالت بلد آمنة ومستقرة.

وأشار إلى أن مشاهد مشاركة الأجانب والمسؤولين في أجواء رمضان داخل مصر تعكس طبيعة الحياة الآمنة فيها، مضيفًا: “تشوف سفراء وأجانب عايشين وسط الناس وبيشاركوا في أجواء رمضان بكل بساطة، وده دليل قد إيه البلد فيها أمان واستقرار.”

واختتم الشاب الفلسطيني حديثه بتوجيه رسالة للمصريين قائلًا: “ربنا ذكر مصر في القرآن وربنا يحفظها ويديم عليها الأمن والأمان، بس خفوا علينا شوية وحسوا بينا، واعتبرونا إخواتكم الصغيرين".