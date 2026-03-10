ألقيا حجارة على سيارات بطريق الإسكندرية الزراعي.. متهمان يواجهان هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين إثر قيامهم باستجداء المارة وإلقاء الحجارة على السيارات بطريق الإسكندرية الزراعي بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.



و بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وارتدائهما ملابس رثة وحملهما حجارة لاستجداء المارة وترهيب قائدي السيارات لإجبارهم على دفع مبالغ مالية لهما، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



العقوبة في القانون

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.