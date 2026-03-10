بعد هدفه أمام الأهلي.. محمد عاطف يعود للزمالك بعد إعارته لطلائع الجيش

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اقتراب عودة اللاعب محمد عاطف إلى صفوف نادي الزمالك مع بداية الموسم الجديد، وذلك عقب انتهاء فترة إعارته مع طلائع الجيش.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “محمد عاطف سيعود للزمالك في الموسم الجديد بعد انتهاء اعارته لطلائع الجيش و علي فكرة اللاعب احرز اهداف في الزمالك و في الأهلي و الإعارة جابت نتيجة و بدأ مستواه يتطور للأفضل”.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبي، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك، إنبى، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وتذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت”.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري المصري برصيد 43 نقطة.

يغيب محمد شحاتة، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام إنبي، وذلك بعد تعرضه للطرد المباشر خلال المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري.

ويقترب أحمد ربيع من شَغل هذا المركز بشكل أساسي أمام إنبي، مع عودة محمد صبحي حراسة المرمى، فيما يعود عمر جابر لشغل مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد إبراهيم.