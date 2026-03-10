قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد زيادة البنزين.. تعرف على تعريفة الركوب الجديدة في بورسعيد

التعريفة الجديدة
محمد الغزاوى

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار والبنزين،  وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة  في هذا الشأن.

الالتزام بتعريفة الركوب ومنع الاستغلال

وتم تعديل تعريفة الركوب داخل المحافظة، بحيث تكون 
تعريفة السرفيس داخل المحافظة 5.5 جنيه وتعريفة التاكسي داخل نفس الحي 20 جنيها، ومن حي إلى  حي ثاني أو تالت 25 جنيها، ومن حي إلى حي رابع 30 جنيها.

وتعريفة مشروع النقل الداخلي 5 جنيهات، وتعريفة خط الديبة 16,5 جنيهات، وخط شادر عزام 24,5  جنيه، وخط القابوطي الجديد و 44 عمارة 10 جنيهات، وخط الحي الإماراتي-أسوان 6,5 جنيهات، والحي الإماراتي ـ الزهور 6 جنيهات، وخط بورسعيد بور فؤاد 8 جنيهات

وبالنسبة لتعريفة الركوب بميناء بورسعيد البري بين المحافظات، جاءت كما يلي : خط بورسعيد المرج 137 جنيها، وبورسعيد الإسماعيلية 63 جنيها، وبورسعيد السويس 120 جنيها، بورسعيد  الزقازيق 120 جنيها، وبورسعيد فاقوس 100 جنيه، وبورسعيد القنطرة غرب 52 جنيها، وبورسعيد المنزلة 52 جنيها، وبورسعيد دمياط 43 جنيها، بورسعيد دمياط الجديدة 65 جنيها وبورسعيد المنصورة 86 جنيها، وبورسعيد المحلة الكبرى  120 جنيها، وبورسعيد طنطا 125 جنيها، وبورسعيد الإسكندرية 155 جنيها.

وشدد  المحافظ على الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب، والتي أعلنتها محافظة بورسعيد، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، موجها بضرورة تكثيف حملات المرور لمتابعة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة، وعدم حدوث أي مخالفات في هذا الشأن.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد تعريفة السرفيس

