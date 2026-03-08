محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في خطة تطوير مساكن "المنطقة الثالثة" بحي المناخ

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، مساكن المنطقة الثالثة بنطاق حي المناخ، وذلك للوقوف على الأوضاع الحالية بالمنطقة وبحث سبل تطويرها والارتقاء بالمظهر الحضاري بها.

وقد رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وشيماء العزبي رئيس حي المناخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

خطة تطوير شاملة لمساكن "المنطقة الثالثة" بحي المناخ

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تنفيذ خطة تطوير شاملة لمساكن المنطقة الثالثة بحي المناخ، تتضمن رفع كفاءة المرافق والخدمات، وتحسين مستوى النظافة وأعمال التجميل، إلى جانب دراسة احتياجات المنطقة من أعمال الصيانة والتطوير، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين المقيمين بها

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة بها، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الشكل الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد

كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ أعمال التطوير، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختصة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.