أزمة الطاقة العالمية تمتد إلى الداخل الأمريكي وتضع إدارة ترامب تحت الضغط
مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية وواضحة
أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في خطة تطوير مساكن "المنطقة الثالثة" بحي المناخ

محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في خطة التطوير الشاملة لمساكن "المنطقة الثالثة" بحي المناخ
محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في خطة التطوير الشاملة لمساكن "المنطقة الثالثة" بحي المناخ
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد،  مساكن المنطقة الثالثة بنطاق حي المناخ، وذلك للوقوف على الأوضاع الحالية بالمنطقة وبحث سبل تطويرها والارتقاء بالمظهر الحضاري بها.

وقد رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وشيماء العزبي رئيس حي المناخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

خطة تطوير شاملة لمساكن "المنطقة الثالثة" بحي المناخ

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تنفيذ خطة تطوير شاملة لمساكن المنطقة الثالثة بحي المناخ، تتضمن رفع كفاءة المرافق والخدمات، وتحسين مستوى النظافة وأعمال التجميل، إلى جانب دراسة احتياجات المنطقة من أعمال الصيانة والتطوير، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين المقيمين بها

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة بها، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الشكل الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد

كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ أعمال التطوير، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختصة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المنطقة الثالثة حى المناخ

