وصول 42 ألف كرتونة سلع غذائية مدعمة لتوزيعها على المستحقين بقنا



قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إن المحافظة تسلمت 42 ألف كرتونة سلع غذائية بأسعار مخفضة، كدفعة أولى من أصل 48 ألف كرتونة، مقدمة من القوات المسلحة، للبدء في توزيعها على الوحدات المحلية لتسليمها إلى المستحقين.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم توزيع الكراتين على المراكز بناء على الكشوف الواردة من التضامن الاجتماعي، والتي سيتم توزيعها بأسعار مخفضة، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة والمشاركة في تقديم الدعم اللامحدود للشعب المصري.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم تجهيز أماكن الاستقبال، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية بكل دقة وانتظام.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة إحكام الرقابة وتطوير آليات التوزيع، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمعدة فى كشوف مسبقة من قبل التضامن الاجتماعي.

شهد أعمال التسليم كل من: اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعقيد وائل المنيسي، قائد قطاع قنا العسكري، وعدد من مسؤولي الوحدات المحلية.



