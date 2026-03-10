قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد زيادة البنزين.. محافظ قنا يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات

تعريفة السيارات بقنا
يوسف رجب

اعتمد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات العامة والخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، وتشمل سيارات الميكروباص والسرفيس وسيارات التاكسي، وذلك عقب تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وكلف محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مباحث المرور ومباحث التموين، بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية، ومحطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز بنطاق المحافظة، للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة، ومدى توافر المواد البترولية والإلتزام بالسعر الرسمي، لمنع إستغلال المواطنين وضبط السائقين المخالفين وضبط الأسواق.


 وشدد الببلاوي، على ضرورة طباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين، ووضع لافتات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على مصالح المواطنين.

ووجه محافظ قنا، بتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى للمواطنين، على الأرقام "0963329542 - 0963328472 - 0963337291"، والخط الساخن 15541.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية، أصدرت قرار بتحريك أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي "بنزين  95 إلى  24 جنيه للتر، بنزين 92 إلى  22.25 جنيه للتر، البنزين 80  إلى  20.75 جنيه للتـر، السـولار إلى 20.50 جنيه للتر ، وغاز تموين السيارات إلى 13 جنيها.
 




 

