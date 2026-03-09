تموين قنا يضخ 31 ألف أسطوانة بوتاجاز ويضبط عددًا من المخالفات التموينية

ضخت مديرية التموين بقنا، كميات من اسطوانات البوتاجاز بجميع مدن وقرى المحافظة، حيث تم توفير 28,700 أسطوانة منزلية و1,740 أسطوانة تجارية، تحت إشراف الدكتورة سحر عجاج، وكيل المديرية، ومديري الإدارات ومفتشي التموين، لضمان الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة.

وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن المديرية شنت حملات تمكنت خلالها من ضبط وتحرير محاضر مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات مكبرة استهدفت الأسواق والمستودعات، حيث شملت المحاضر مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي المحدد.

وأضاف القط، كما تمكنت الحملات من ضبط منشآت تقوم باستخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلية في غير الغرض المخصص لها وتهريبها للاستخدام في الأغراض التجارية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وناشد وكيل وزارة التموين بقنا، المواطنين بضرورة التعاون بشكل إيجابي في التواصل مع المديرية والإبلاغ الفوري عن أي محتكرين أو مخالفين للأسعار الرسمية، مؤكدا أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة الشكاوى الواردة وتتحرك فورًا للتحقق منها وضبط أي تجاوزات، انطلاقًا من حرص المحافظة على حماية حقوق المستهلك وتأمين استقرار الأسواق في كافة ربوع قنا.

من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة القطاعات التموينية والخدمية بالمحافظة، مؤكدًا تفعيل الرقابة الصارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو احتكار السلع الاستراتيجية، مع ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية لتوفير احتياجات المواطنين في جميع القرى والمراكز بشكل منتظم.



