أخبار قنا| إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة.. وضخ 30 ألف أسطوانة بوتاجاز

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمركز قنا، المحافظ يتابع نسب الإنجاز بمشروع المنطقة الحرفية بالترامسة، ويؤكد خلال اجتماع مجلس الوزراء بأن هناك متابعة يومية للأسعار لضبط الأسواق، رئيس جامعة قنا يستعرض خطة التحول الرقمي الشامل للخدمات بالمستشفيات الجامعية، ومديرية التموين تضخ 30 ألف أسطوانة بوتاجاز بكافة مراكز المحافظة، ومصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالإشراف القبلية.





إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمركز قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إزالة نفذت خلالها 12 حالة إزالة تعد على أرض أملاك دولة زراعية بمساحة 2100 متر مربع، كما تم تنفيذ حالة بعزبة حامد تعد على الشارع العام، بالإضافة إلى حالة بالحميدات نجع نصر الله، عبارة عن كشك حديد مخالف بالتنسيق مع الجهات الأمنية.



وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن هناك تعليمات واضحة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة.

محافظ قنا يتابع نسب الإنجاز بمشروع المنطقة الحرفية بالترامسة

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات بمشروع إنشاء المرحلة الأولى من المنطقة الحرفية بالترامسة، في إطار جهود الدولة لدعم المشروعات القومية، بحضور القيادات التنفيذية المسؤولة عن المشروع.

واطلع محافظ قنا، على آلية العمل والتصميمات الإنشائية للمشروع، ومتابعة نسب الإنجاز بالمرحلة الأولى، ومناقشة كافة العقبات التي تواجه أعمال التنفيذ.



مجمع إعلام قنا يناقش تعزيز وعى الشباب بأهمية الأمن القومي

نظم مجمع إعلام قنا ، بالتعاون مع المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا ، ندوة بعنوان "تعزيز وعى الشباب بأهمية الأمن القومى"، ضمن توجيهات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، لتوعية المواطنين بقضايا الأمن القومى للحفاظ على التماسك والاستقرار المجتمعى.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا، حاضر فيها اللواء أسامة منصور شيبه، خبير أمنى، وبحضور الإعلامى يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، والدكتور خالد صلاح، عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا، والدكتور نصر بركات، وكيل المعهد، وأدارها عصام السيد بهلول، أخصائي إعلام بالمجمع.



خلال اجتماع مجلس الوزراء.. محافظ قنا يؤكد متابعة يومية للأسعار لضبط الأسواق



أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إعداد تقارير يومية ترصد حركة الأسعار في المحال التجارية وأسواق الجملة "خضار، فاكهة، سلع غذائية"، و رصد أي نقص في السلع الأساسية والتنسيق الفوري مع وزارة التموين لسد العجز، والتوسع في المنافذ وتفعيل المبادرات الحكومية والمعارض الاستهلاكية، وزيادة انتشار المنافذ الثابتة والمتحركة مثل منافذ "أمان"، لتصل بالخصومات إلى القرى والنجوع.

جاء ذلك على خلفية اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لبحث آليات السيطرة على الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة.





رئيس جامعة قنا يستعرض خطة التحول الرقمي الشامل للخدمات بالمستشفيات الجامعية

استعرض الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، خطة التحول الرقمي الشامل للخدمات المقدمة بمستشفيات قنا الجامعية، وذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية، والدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولفيف من القيادات الإدارية وأعضاء الجهاز الإداري بمستشفيات قنا الجامعية.

أكد رئيس جامعة قنا، بأن التحول الرقمي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتيسير الإجراءات على المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية، مع ضرورة الاستثمار الأمثل للتطبيقات الموجودة بكليات وإدارات الجامعة في مستشفيات قنا الجامعية مثل تطبيق مسك ، اجتماع، صيانة، عدل، إجازات.

تموين قنا: ضخ 30 ألف أسطوانة بوتاجاز بكافة مراكز المحافظة

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدقيقة لأعمال توزيع اسطوانات البوتاجاز بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الاستراتيجية.

وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إنه تم اليوم ضخ 30 ألف اسطوانة بوتاجاز لتغطية احتياجات جميع المراكز والمدن، وأن عمليات الضخ تمت وفقاً لخطة توزيع زمنية ومكانية تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً.

أثناء عبور شريط السكة الحديد.. مصرع شاب أسفل عجلات قطار بقنا

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بنطاق قرية الأشراف القبلية التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب على شريط السكة الحديد بنطاق قرية الأشراف القبلية، عقب اصطدامه بقطار.

