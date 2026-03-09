قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الهجوم الإيراني.. شركة بترول بحرينية تعلن حالة القوة القاهرة
إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه الأراضي المحتلة.. وبابكو إنرجيز بالبحرين
ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير
الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية
هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية
أمريكا تزعم عدم استهدافها لآبار النفط الإيرانية
هل تتضاعف السيئات كالحسنات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي والجوف
هل انتهت مغامرة كامويش في الأهلي مبكرا؟.. استبعاده المتكرر يثير علامات الاستفهام حول مستقبله مع توروب
تضحيات صنعت مجد .. 9 مارس يوم الشهيد
ماذا يحدث عند قراءة سورة الزلزلة في رمضان؟ 21 معجزة يغفل عنها كثيرون
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة.. وضخ 30 ألف أسطوانة بوتاجاز

ضخ اسطوانات بوتاجاز بقنا
ضخ اسطوانات بوتاجاز بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمركز قنا، المحافظ يتابع نسب الإنجاز بمشروع المنطقة الحرفية بالترامسة، ويؤكد خلال اجتماع مجلس الوزراء بأن هناك متابعة يومية للأسعار لضبط الأسواق، رئيس جامعة قنا يستعرض خطة التحول الرقمي الشامل للخدمات بالمستشفيات الجامعية، ومديرية التموين تضخ 30 ألف أسطوانة بوتاجاز بكافة مراكز المحافظة، ومصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالإشراف القبلية.

 

إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمركز قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إزالة نفذت خلالها 12 حالة إزالة تعد على أرض أملاك دولة زراعية بمساحة 2100 متر مربع، كما تم تنفيذ حالة بعزبة حامد تعد على الشارع العام، بالإضافة إلى حالة بالحميدات نجع نصر الله، عبارة عن كشك حديد مخالف بالتنسيق مع الجهات الأمنية. 
 

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن هناك تعليمات واضحة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة.

محافظ قنا يتابع نسب الإنجاز بمشروع المنطقة الحرفية بالترامسة

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات بمشروع إنشاء المرحلة الأولى من المنطقة الحرفية بالترامسة، في إطار جهود الدولة لدعم المشروعات القومية، بحضور القيادات التنفيذية المسؤولة عن المشروع. 

واطلع محافظ قنا، على آلية العمل والتصميمات الإنشائية للمشروع، ومتابعة نسب الإنجاز بالمرحلة الأولى، ومناقشة كافة العقبات التي تواجه أعمال التنفيذ.
 

مجمع إعلام قنا يناقش تعزيز وعى الشباب بأهمية الأمن القومي

نظم مجمع إعلام قنا ، بالتعاون مع المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا ، ندوة بعنوان "تعزيز وعى الشباب بأهمية الأمن القومى"، ضمن توجيهات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، لتوعية المواطنين بقضايا الأمن القومى للحفاظ على التماسك والاستقرار المجتمعى.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا، حاضر فيها اللواء أسامة منصور شيبه، خبير أمنى، وبحضور الإعلامى يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، والدكتور خالد صلاح، عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا، والدكتور نصر بركات، وكيل المعهد، وأدارها عصام السيد بهلول، أخصائي إعلام بالمجمع.
 

خلال اجتماع مجلس الوزراء.. محافظ قنا يؤكد متابعة يومية للأسعار لضبط الأسواق
 

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إعداد تقارير يومية ترصد حركة الأسعار في المحال التجارية وأسواق الجملة "خضار، فاكهة، سلع غذائية"، و رصد أي نقص في السلع الأساسية والتنسيق الفوري مع وزارة التموين لسد العجز، والتوسع في المنافذ وتفعيل المبادرات الحكومية والمعارض الاستهلاكية، وزيادة انتشار المنافذ الثابتة والمتحركة مثل منافذ "أمان"، لتصل بالخصومات إلى القرى والنجوع.

جاء ذلك على خلفية اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لبحث آليات السيطرة على الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة.


 

رئيس جامعة قنا يستعرض خطة التحول الرقمي الشامل للخدمات بالمستشفيات الجامعية

استعرض الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، خطة التحول الرقمي الشامل للخدمات المقدمة بمستشفيات قنا الجامعية، وذلك خلال ورشة العمل التي  أقيمت بحضور الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية، والدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور أحمد علي عامر،  نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولفيف من القيادات الإدارية وأعضاء  الجهاز الإداري بمستشفيات قنا الجامعية.

أكد رئيس جامعة قنا، بأن التحول الرقمي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتيسير الإجراءات على المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية، مع ضرورة الاستثمار الأمثل للتطبيقات الموجودة بكليات وإدارات الجامعة في مستشفيات قنا الجامعية مثل تطبيق  مسك ، اجتماع،  صيانة، عدل، إجازات.

تموين قنا: ضخ 30 ألف أسطوانة بوتاجاز بكافة مراكز المحافظة

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدقيقة لأعمال توزيع اسطوانات البوتاجاز بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الاستراتيجية.

وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إنه تم اليوم ضخ 30 ألف اسطوانة بوتاجاز لتغطية احتياجات جميع المراكز والمدن، وأن عمليات الضخ تمت وفقاً لخطة توزيع زمنية ومكانية تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً.

أثناء عبور شريط السكة الحديد.. مصرع شاب أسفل عجلات قطار بقنا

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بنطاق قرية الأشراف القبلية التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب على شريط السكة الحديد بنطاق قرية الأشراف القبلية، عقب اصطدامه بقطار.
 

قنا شريط السكة الحديد تموين قنا ضخ 30 ألف اسطوانة بوتاجاز مستشفيات قنا الجامعية جامعة قنا ضبط الأسواق أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

الطماطم

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الشيف شيماء

قفل تليفونه واختفى.. سيدة تخسر 8 آلاف جنيه بعد إعداد 100 وجبة إفطار لأوردر وهمي

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: طالبنا شركات الطيران بعدم رفع أسعار رحلاتها بسبب الأحداث الجارية

حسام الشاعر

حسام الشاعر: تداعيات الحرب لها تأثير محدود على السياحة في مصر

صورة ارشيفية

جمعية الصحفيين تتعاقد على وحدات سكنية كاملة التشطيب

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد