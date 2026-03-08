قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الصناعة تطرح 1272 قطعة أرض صناعية متكاملة المرافق بمختلف المحافظات
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمركز قنا | صور

حملات إزالة بقنا
حملات إزالة بقنا
يوسف رجب

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إزالة نفذت خلالها 12 حالة إزالة تعد على أرض أملاك دولة زراعية بمساحة 2100 متر مربع، كما تم تنفيذ حالة بعزبة حامد تعد على الشارع العام، بالإضافة إلى حالة بالحميدات نجع نصر الله، عبارة عن كشك حديد مخالف بالتنسيق مع الجهات الأمنية. 



وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن هناك تعليمات واضحة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة.



وشدد أنور، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحملات دون تهاون في مختلف أنحاء المركز.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وتحت إشراف محمد عبد الحفيظ، ومحمد عز، وطلعت عبد الشافي، وفراج الوحش نواب المدينة،
 

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات في مهدها تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية، للحفاظ على مقدرات الدولة.

وأكد محافظ قنا، متابعة نتائج موجات الإزالة، ورصد أي مخالفة والتعامل معها فورًا، مع عدم السماح بأي تعديات تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة من التعدي. 

قنا أراضي أملاك الدولة حملات إزالة التعديات الرقعة الزراعية أخبار قنا

