إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمركز قنا | صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إزالة نفذت خلالها 12 حالة إزالة تعد على أرض أملاك دولة زراعية بمساحة 2100 متر مربع، كما تم تنفيذ حالة بعزبة حامد تعد على الشارع العام، بالإضافة إلى حالة بالحميدات نجع نصر الله، عبارة عن كشك حديد مخالف بالتنسيق مع الجهات الأمنية.





وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن هناك تعليمات واضحة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة.





وشدد أنور، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحملات دون تهاون في مختلف أنحاء المركز.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وتحت إشراف محمد عبد الحفيظ، ومحمد عز، وطلعت عبد الشافي، وفراج الوحش نواب المدينة،



من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات في مهدها تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية، للحفاظ على مقدرات الدولة.

وأكد محافظ قنا، متابعة نتائج موجات الإزالة، ورصد أي مخالفة والتعامل معها فورًا، مع عدم السماح بأي تعديات تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة من التعدي.



