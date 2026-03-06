محافظة قنا تحقق استجابة 100% في منظومة شكاوى تقنين الأراضي

حققت محافظة قنا، إنجازًا ملموسًا في ملف تقنين أراضي الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التفاعل الفوري مع طلبات المواطنين والانتهاء من كافة الشكاوى لضمان تيسير الخدمات.

جاء ذلك بإشراف المهندس أحمد يوسف، مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة، حيث انطلق العمل رسميًا بمنظومة الشكاوى والمقترحات عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

ونجحت المنظومة منذ تفعيلها في مطلع شهر مارس الجاري في إحداث نقلة نوعية في سرعة الحسم والفصل في الطلبات المقدمة.

وكشفت البيانات الرسمية، الصادرة عن مركز المعلومات عن المؤشرات منذ بدء العمل بالمنظومة في 1 مارس 2026، حيث كان إجمالي الشكاوى الواردة 151 شكوى، وتم الرد عليها والاستجابة بنسبة إنجاز بلغت 100%.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث تهدف المنصة الوطنية إلى توفير آلية شفافة وسريعة للمواطنين، لتقديم شكواهم ومقترحاتهم المتعلقة بملف التقنين، مما يساهم في تقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد، مع ضمان وصول الردود الوافية لأصاحب الشأن في أسرع وقت ممكن.





