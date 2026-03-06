قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
محافظات

محافظة قنا تحقق استجابة 100% في منظومة شكاوى تقنين الأراضي

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

حققت محافظة قنا، إنجازًا ملموسًا في ملف تقنين أراضي الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التفاعل الفوري مع طلبات المواطنين والانتهاء من كافة الشكاوى لضمان تيسير الخدمات.

جاء ذلك بإشراف المهندس أحمد يوسف، مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة، حيث انطلق العمل رسميًا بمنظومة الشكاوى والمقترحات عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

ونجحت المنظومة منذ تفعيلها في مطلع شهر مارس الجاري في إحداث نقلة نوعية في سرعة الحسم والفصل في الطلبات المقدمة.

وكشفت البيانات الرسمية، الصادرة عن مركز المعلومات عن المؤشرات منذ بدء العمل بالمنظومة في 1 مارس 2026، حيث كان إجمالي الشكاوى الواردة 151 شكوى، وتم الرد عليها والاستجابة بنسبة إنجاز بلغت 100%.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث تهدف المنصة الوطنية إلى توفير آلية شفافة وسريعة للمواطنين، لتقديم شكواهم ومقترحاتهم المتعلقة بملف التقنين، مما يساهم في تقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد، مع ضمان وصول الردود الوافية لأصاحب الشأن في أسرع وقت ممكن.



 

