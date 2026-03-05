تموين قنا: ضبط 300 أسطوانة بأبوتشت ونجع حمادي قبل بيعها بالسوق السوداء

شنت مديرية التموين بقنا، بقيادة المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 300 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بأزيد من السعر الرسمي، حيث تم ضبط صاحب مستودع بمركز أبوتشت لتلاعبه في الأسعار والتحفظ على 50 أسطوانة.

كما نجحت الحملة في ضبط صاحب مستودع بمركز نجع حمادي لتجميعه 250 أسطوانة بقصد بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير محاضر جنح لمستودعات أخرى لعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع الكميات بالمخالفة للقانون.

وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن هناك حالة استنفار قصوى بين مفتشي الرقابة التموينية ومديري الإدارات الفرعية، مؤكدًا أن الحملات جرت بمعاونة الدكتورة سحر عجاج، وكيلة المديرية، ورئيس الرقابة ومفتشي الإدارات، لضمان التغطية الشاملة لجميع القرى والنجوع.

وأضاف القط أن المديرية تواصل ملاحقة المتربحين من السلع المدعمة، من خلال لجان متابعة يومية تعمل على مدار الساعة، مع إحالة جميع المخالفين لجهات التحقيق، لاتخاذ شئونها حيال تلك الوقائع لضمان انضباط المنظومة التموينية بالمحافظة.

من جانبه، وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتشديد الرقابة التموينية على مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز بجميع مراكز المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من البيع بالسعر الرسمي المقرر.

وأكد محافظ قنا أن مديرية التموين نجحت في ضخ 37 ألف أسطوانة بوتاجاز، لتعزيز المعروض بالأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار الاستراتيجية.



