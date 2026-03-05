قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
حوادث

تموين قنا: ضبط 300 أسطوانة بأبوتشت ونجع حمادي قبل بيعها بالسوق السوداء

سيارات البوتاجاز
سيارات البوتاجاز
يوسف رجب

شنت مديرية التموين بقنا، بقيادة المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 300 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بأزيد من السعر الرسمي، حيث تم ضبط صاحب مستودع بمركز أبوتشت لتلاعبه في الأسعار والتحفظ على 50 أسطوانة.

كما نجحت الحملة في ضبط صاحب مستودع بمركز نجع حمادي لتجميعه 250 أسطوانة بقصد بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير محاضر جنح لمستودعات أخرى لعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع الكميات بالمخالفة للقانون.

وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن هناك حالة استنفار قصوى بين مفتشي الرقابة التموينية ومديري الإدارات الفرعية، مؤكدًا أن الحملات جرت بمعاونة الدكتورة سحر عجاج، وكيلة المديرية، ورئيس الرقابة ومفتشي الإدارات، لضمان التغطية الشاملة لجميع القرى والنجوع.

وأضاف القط أن المديرية تواصل ملاحقة المتربحين من السلع المدعمة، من خلال لجان متابعة يومية تعمل على مدار الساعة، مع إحالة جميع المخالفين لجهات التحقيق، لاتخاذ شئونها حيال تلك الوقائع لضمان انضباط المنظومة التموينية بالمحافظة.

من جانبه، وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتشديد الرقابة التموينية على مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز بجميع مراكز المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من البيع بالسعر الرسمي المقرر.

وأكد محافظ قنا أن مديرية التموين نجحت في ضخ 37 ألف أسطوانة بوتاجاز، لتعزيز المعروض بالأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار الاستراتيجية.


 

قنا تموين قنا نجع حمادي السوق السوداء وزارة التموين اسطوانة بوتاجاز

