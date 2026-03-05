إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج الصحراوى

أصيب ٩ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج الصحراوى الشرقى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج الصحراوى الشرقى، نتج عنه عدد من الإصابات.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع على حدود محافظتي قنا وسوهاج، ونتج عنه إصابة ٩ أشخاص، جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.