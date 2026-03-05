أخبار قنا.. افتتاح أعمال تجديد محطة مياه الوقف.. وتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى عالمياً في الذكاء الاصطناعى

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها رصف طريق الكراتية–الجعافرة فى قوص بطول 4350 متراً، المحافظ يطلق قافلة غذائية لتوزيع 3 آلاف كرتونة رمضان ويفتتح أعمال إحلال وتجديد محطة مياه الوقف احتفالًا بالعيد القومي، ومديرية الصحة تعلن أن المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها لـ39 ألف مواطن خلال فبراير، ومديرية التعليم تكرم الفائزين بالمراكز الأولى عالمياً في الذكاء الاصطناعي، ومجمع إعلام قنا يناقش سبل تعزيز الاستقرار الوطني.

بطول 4350 متراً.. رصف طريق الكراتية–الجعافرة فى قوص بقنا

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بدء وضع الطبقة الإسفلتية النهائية بطريق الكراتية–الجعافرة، بطول 4350 مترا، وبتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيهًا، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية، مشددًا على أن تطوير شبكة الطرق يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ قنا، بأن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف المراكز، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين ونقل البضائع، مؤكدًا أن هذه المشروعات تنفذ وفقا لأعلى معايير الجودة وتخضع لمتابعة دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.



محافظ قنا يطلق قافلة غذائية لتوزيع 3 آلاف كرتونة رمضان



أطلق اللواء دكتور مصطفى ببلاوي، محافظ قنا، قافلة المساعدات الغذائية، التي تنظمها شركة المصرية للاتصالات "WE" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، والتي تستهدف القافلة توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى، لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة "كل يوم أحلى يوم".

واطلع الببلاوى على مكونات الكرتونة التي تشمل السلع الغذائية الأساسية والضرورية، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها.



احتفالًا بالعيد القومي.. محافظ قنا يفتتح أعمال إحلال وتجديد محطة مياه الوقف



افتتح اللواء دكتور مصطفي الببلاوي، محافظ قنا، مشروع الإحلال والتجديد الكلي لمحطة مياه شرب الوقف السطحية الكبرى، احتفالًا بعيد قنا القومي، وفي إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف وآمن بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد محافظ قنا، بأن المشروع الذي نفذته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية للمركز، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 60 مليون جنيه، وتعمل المحطة بطاقة تصميمية تصل إلى 17,000 متر مكعب يوميًا، لتخدم نحو 100 ألف نسمة بمدينة الوقف والقرى التابعة لمركز الوقف.





صحة قنا: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها لـ39 ألف مواطن خلال فبراير



قال الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المديرية قدمت الخدمات الطبية لما يزيد على 39 ألفًا و373 مواطنًا بالمحافظة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك ضمن عدد من المبادرات الرئاسية التي تنفذ تحت مظلة "100 مليون صحة"، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدعم من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إجمالي المستفيدين من المبادرات الرئاسية الصحية، جاء على عدة محاور حيوية، حيث تم فحص 3742 مواطنًا ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وفحص 5401 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى فحص 2943 مواطنًا ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.



تعليم قنا تكرم الفائزين بالمراكز الأولى عالمياً في الذكاء الاصطناعي

كرم طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى عالمياً في مجال ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي وبرمجة الروبوت بإشراف الوحدة المنتجة بالمديرية، فى حضور أحمد عبدالمحسن، وكيل المديرية، والدكتور وائل سيد النجمى، مدير عام التعليم العام، وإكرامي خميس، مدير الوحدة المنتجة بالمديرية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن طلاب تعليم قنا حققوا إنجازاً غير مسبوق في بطولة Robotex International 2025 والتي أقيمت بدولة أستونيا"مدينة تالين" برعاية الجامعة التكنولوجية بتالين، وذلك بعد تأهلهم لتمثيل جمهورية مصر العربية وفوزهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

مجمع إعلام قنا يناقش سبل تعزيز الاستقرار الوطني



نظم مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان "التكافل المجتمعي وتعزيز الاستقرار الوطني " ضمن توجيهات قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت إشراف الدكتور أحمد يحيي، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، للتوعية بأهمية تماسك وتكاتف المواطنين لتحقيق الاستقرار داخل المجتمع.

وأشار الإعلامي يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن صور التكافل المجتمعى من قبل الدولة أو المواطنين متنوعة ومتعددة ما جعلها تساهم إلى حد كبير فى الحفاظ على الاستقرار والتماسك المجتمعى، إضافة إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، والوقف كحائط صد ضد أى محاولات تسعى لزعزعة هذا الاستقرار.