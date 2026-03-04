قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم قنا تكرم الفائزين بالمراكز الأولى عالمياً في الذكاء الاصطناعي

الطلاب الفائزين
الطلاب الفائزين
يوسف رجب

كرم طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى عالمياً في مجال ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي وبرمجة الروبوت بإشراف الوحدة المنتجة بالمديرية، فى حضور أحمد عبدالمحسن، وكيل المديرية، والدكتور وائل سيد النجمى، مدير عام التعليم العام، وإكرامي خميس، مدير الوحدة المنتجة بالمديرية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن طلاب تعليم قنا حققوا إنجازاً غير مسبوق في بطولة Robotex International 2025 والتي أقيمت بدولة أستونيا"مدينة تالين" برعاية الجامعة التكنولوجية بتالين، وذلك بعد تأهلهم لتمثيل جمهورية مصر العربية وفوزهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وحقق الطلاب المشاركين في المسابقة المركز الأول عالمياً في مجال ريادة الأعمال "Entrepreneurship U-10" بالروبوت الطبي والذي يهدف الي مراقبة المرضي عن بعد وقياس العلامات الحيوية لتخفيف العبء على الأطباء والمساعدة في الاسعافات الأولية.

كما أوضح سعد الدين، بأن الطلاب المشاركين تم  إختيارهم ضمن أفضل 10 فرق عالمية "Top 10 Teams" في مجال ريادة الأعمال فوق 16 سنه بروبوت إنقاذ ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لأغاثه المصابين تحت الانقاض أوقات الحروب والكوارث الطبيعية.

يذكر أن بطولة Robotex International 2025 جاءت بمشاركة عددًا من الطلاب بإدارة قنا التعليمية وهما، مريم محمود ربيع الصف الثاني الثانوي مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، سيف أحمد الورداني الصف الثالث الإعدادي مدرسة سيدي عبدالرحيم الإعدادية بنين، محمد محمود ربيع الصف الثاني الإعدادي مدرسة تحيا مصر الرسمية لغات.

والطالب مؤمن محمود ربيع الصف الرابع الابتدائي بالمدرسة المصرية اليابانية، جاسر حماده محمد الصف الثالث الابتدائي مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، عبدالرحمن محمود سيد الصف الثالث الابتدائي مدرسة النيل، وذلك باشراف محمد وجيه مسئول الوحدة المنتجة بادارة قنا التعليمية والمهندسة سارة محى متطوع بالوحدة المنتجة.
 

