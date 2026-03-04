ما حكم صيام مريض الزهايمر؟.. رد قاطع من المفتي

رد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على تساؤل :" ما حكم صيام مريض الزهايمر؟".

وقال نظير عياد في حواره مع الإعلامي مدي رزق في برنامج " إسال المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك أكثر من حالة للزهايمر فالحالة التي يكون فيها شيء من الإدراك للمريض عليه الصوم ".

وتابع نظير عياد :" أما الحالات التي يكون فيها نسيان تام وجنون وعته لا يصوم مريض الزهايمر ولا حرج عليه وإن شفاه الله لا يقضي الفترة السابقة.



وتابع نظير عياد :" أي مريض عليه أن يستمع على كلام الطبيب ونصيحته قبل صيام شهر رمضان وإذا أمره الطبيب بعد الصيام لا يصوم ".



وأكمل نظير عياد :" المريض لديه رخصة وإذا أمره الطبيب بعدم الصوم عليه ان يلتزم وعليه أن يفطر ".