أكسيوس عن مصادر: نتنياهو أبلغ ترامب وفريقه أنه يمكن قتـ.ـل جميع القادة الإيرانيين في غارة جوية مُدمّرة

ذكر موقع أكسيوس عن مصادر، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه أنه يمكن قتل جميع القادة الإيرانيين في غارة جوية مدمرة واحدة خلال اجتماعهم يوم السبت الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

التداعيات السلبية المتصاعدة

من جانب آخر؛ أدان الأمين العام لـجامعة الدول العربية الهجمات التي تنفذها إيران ضد بعض الدول العربية، واصفًا الوضع بأنه "خطير ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها"، ومحذرًا من التداعيات السلبية المتصاعدة على العلاقات العربية الإيرانية.

وأكد الأمين العام في بيان رسمي أن استمرار هذه الهجمات يمثل "خطأً استراتيجيًا فادحًا من شأنه أن يعمّق حالة الانقسام والتوتر بين الجانبين العربي والإيراني"، مشددًا على أن المنطقة لا تحتمل مزيدًا من التصعيد أو السياسات التي تؤجج النزاعات.

الالتزام بقواعد حسن الجوار

وأضاف أن ما تقوم به إيران يُعد "انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، داعيًا إلى ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بقواعد حسن الجوار.