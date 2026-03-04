قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب فهمي يكشف أسرار دوره المُركّب في مسلسل «نون النسوة»
إعلامي يفجّر مفاجأة بشأن أزمة القيد في الزمالك
الدفاع الجوي السعودي يتصدّى لـ 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة
زوجة ضياء المرغني تكشف آخر تطورات حالته الصحية.. وهذا موعد خروجه من المستشفى
دعاء الفجر 14 رمضان 2026 .. كلمات مستجابة للرزق وقضاء الدين
عقب ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة.. وشبورة كثيفة صباحا
مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية
تصعيد ضد الإمارات .. اشتعال النيران في القنصلية الأمريكية بدبي جراء هجوم بطائرة مسيرة
الرياض في اختبار النار .. كيف تحسم السعودية قرار الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك شرق لبنان
عربدة إسرائيلية في الشرق الأوسط .. الاحتلال يشن عدوانًا على مدن عراقية
أخبار العالم

مكالمة غيّرت الشرق الأوسط .. تفاصيل تحرك ترامب بعد تحذير نتنياهو من اجتماع «خامنئي»

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
ناصر السيد

ذكر موقع أكسيوس الإخباري، نقلاً عن مصادر مُطلعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي ليُبلغه أن المرشد الإيراني علي خامنئي سيجتمع في طهران مع كبار مستشاريه صباح السبت، مما يُتيح إمكانية القضاء عليهم جميعًا في ضربة واحدة.

ويصف تقرير أكسيوس، مكالمة 23 فبراير بأنها "المكالمة التي غيّرت وجه الشرق الأوسط"، المكالمة بأن ترامب وجّه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) للتحقيق في المعلومة الواردة من المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما أكدته وكالة التجسس الأمريكية.

ويقول مسؤولون أمريكيون، نقلاً عن الموقع الإخباري، إنه مع تقدّم الاستعدادات للضربة، اتخذ ترامب "قرارًا مُتعمّدًا" بعدم التركيز كثيرًا على إيران في خطابه عن حالة الاتحاد في اليوم التالي لمكالمته مع نتنياهو، خشية أن يختفي خامنئي عن الأنظار.

بحلول يوم الخميس - وهو نفس اليوم الذي التقى فيه كبار مبعوثي ترامب بالمفاوضين الإيرانيين في جنيف - أكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بشكل قاطع، وفقًا لمصدر لموقع أكسيوس، أن هؤلاء الأشخاص سيجتمعون جميعًا، وأن علينا استغلال هذا الوضع.

وبعد اجتماع جنيف، أفادت التقارير أن مبعوثي ترامب أبلغوه بأن المحادثات لم تُحرز أي تقدم: "إذا قررتم اللجوء إلى الدبلوماسية، فسنسعى جاهدين للتوصل إلى اتفاق. لكن هؤلاء أظهروا لنا أنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق يرضيكم".

وفي اليوم التالي، وبعد أن اقتنع ترامب بأن المفاوضات باءت بالفشل وأن المعلومات الاستخباراتية عن خامنئي موثوقة، أصدر في نهاية المطاف الأمر بالضربة.

كما نقل تقرير أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تخططان في البداية لشن الضربة في أواخر مارس أو أوائل أبريل، حتى يتسنى للإدارة الأمريكية حشد الدعم للهجوم بين الأمريكيين، لكن نتنياهو "حثّ" على تقديم موعد الهجوم، محذرًا من أن قادة المعارضة الإيرانية المختبئين يواجهون خطر القتل على يد النظام.

ويقول المسؤول: "لم نقم بإعداد القضية مسبقاً بالشكل الأمثل لأن الفرصة سنحت لنا بسرعة كبيرة".

مكالمة غيّرت الشرق الأوسط ترامب اجتماع خامنئي رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي المرشد الإيراني علي خامنئي

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

توروب

توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

هونر

هونر تكشف عن الهاتف الروبوت .. كاميرا متحركة وذكاء اصطناعي مجسد

آبل

آبل تطلق iPhone 17e بسعر 599 دولار مع مضاعفة سعة التخزين الأساسية

ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026

120 نسخة فقط.. ألفا روميو تعلن عن سيارتها الجديدة

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

