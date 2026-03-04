عقب ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء بالقرب مستوى 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مع فروق محدودة بين البنوك العاملة.

اسعار الدولار اليوم

جاء ذلك عقب ارتفاعات متتالية شهدها سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمة .

سعر صرف الدولار



وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 50.25 جنيه، مقابل 50.15 جنيه للشراء.

فيما بلغ السعر في بنك القاهرة 50.01 جنيه للبيع و49.91 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه



وفي بنك «إتش إس بي سي» سجل الدولار 49.98 جنيه للبيع و49.88 جنيه للشراء، بينما تراوحت الأسعار في بنوك بيت التمويل الكويتي، ونكست، والشركة المصرفية (SAIB) حول 49.95 جنيه للبيع و49.85 جنيه للشراء.



أما في بنوك :"الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، والمصري الخليجي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، وميد بنك، وبنك قناة السويس، فقد سجل 49.93 جنيه للبيع و49.83 جنيه للشراء.



