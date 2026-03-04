قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيهاب فهمي يكشف أسرار دوره المُركّب في مسلسل «نون النسوة»
إعلامي يفجّر مفاجأة بشأن أزمة القيد في الزمالك
الدفاع الجوي السعودي يتصدّى لـ 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة
زوجة ضياء المرغني تكشف آخر تطورات حالته الصحية.. وهذا موعد خروجه من المستشفى
دعاء الفجر 14 رمضان 2026 .. كلمات مستجابة للرزق وقضاء الدين
عقب ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة.. وشبورة كثيفة صباحا
مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية
تصعيد ضد الإمارات .. اشتعال النيران في القنصلية الأمريكية بدبي جراء هجوم بطائرة مسيرة
الرياض في اختبار النار .. كيف تحسم السعودية قرار الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك شرق لبنان
عربدة إسرائيلية في الشرق الأوسط .. الاحتلال يشن عدوانًا على مدن عراقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء  بالقرب مستوى 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مع فروق محدودة بين البنوك العاملة. 

اسعار الدولار اليوم 

جاء ذلك عقب ارتفاعات متتالية شهدها سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمة .

سعر صرف الدولار 


وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 50.25 جنيه، مقابل 50.15 جنيه للشراء.

فيما بلغ السعر في بنك القاهرة 50.01 جنيه للبيع و49.91 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


وفي بنك «إتش إس بي سي» سجل الدولار 49.98 جنيه للبيع و49.88 جنيه للشراء، بينما تراوحت الأسعار في بنوك بيت التمويل الكويتي، ونكست، والشركة المصرفية (SAIB) حول 49.95 جنيه للبيع و49.85 جنيه للشراء.


أما في بنوك :"الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، والمصري الخليجي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، وميد بنك، وبنك قناة السويس، فقد سجل 49.93 جنيه للبيع و49.83 جنيه للشراء.


 

الدولار الجنيه سعر الدولار في البنوك أسعار الدولار اليوم الأربعاء سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

توروب

توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

ترشيحاتنا

القابضة للغازات الطبيعية تتابع مع بتروبل رفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لإنتاج حقل ظهر

القابضة للغازات الطبيعية تتابع مع بتروبل رفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لإنتاج حقل ظهر

جانب من الاعمال

أكتوبر الجديدة" يُكثف أعمال صيانة المحاور وتنسيق الموقع العام لخدمة المناطق الاستثمارية والسكنية بالمدينة

مشغولات ذهبية

هبوط حاد .. انخفاض جديد في أسعار الذهب في مصر

بالصور

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد