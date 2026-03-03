2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل واضح منذ منتصف تعاملات أمس الاثنين، متأثرة بانخفاض الأسعار عالميًا.

بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 58,120 جنيهًا، بعد أن كان تجاوز ال 60 ألفا صباح أمس الاثنين.

وكان المعدن الأصفر قد شهد قفزة ملحوظة يوم السبت الماضي داخل السوق المصرية، رغم إجازة البورصة العالمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق الضربة الأمريكية على إيران.



ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية لمتابعة تطورات الأسواق.



بورصة الذهب مباشر



سجل سعر الذهب عالميًا نحو 5080 دولارا للأوقية.

خسر الجرام أكثر من 320 جنيهًا خلال يومين فقط، في تحرك يُعد من أكبر موجات الهبوط خلال الفترة الأخيرة.



سعر الذهب عيار 18



بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6227 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21



وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 7265 جنيهًا دون احتساب المصنعية، التي تتراوح عادة بين 3% و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8303 جنيهات.



سعر الجنيه الذهب



