وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل

أكدت وكالة فارس الإيرانية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن عملية اختيار المرشد الأعلى الجديد لإيران قد تتأجل إلى ما بعد الأسبوع المقبل.

وتستند الوكالة إلى مصادر مطلعة تشير إلى أن جلسة مجلس خبراء القيادة المسؤولة عن انتخاب المرشد لن تعقد بشكل نهائي إلا بعد انتهاء مراسم تشييع جثمان آية الله علي خامنئي، الولي الفقيه الراحل، التي لم يحدد موعدها بدقة حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بأن قصفا جويا دمر مبنى مجلس الخبراء الإيراني في مدينة قم جنوب طهران، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي شن موجة جديدة من الهجمات.

وقالت وكالات أنباء إيرانية: "قصف جوي يُدمر مبنى مجلس الخبراء الإيراني في مدينة قم".

وتزامن الحادث مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء دفعة جديدة من الغارات على طهران، الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان إنه "أطلق دفعة تاسعة من الضربات في طهران"، مضيفا "باشر سلاح الجو الآن دفعة واسعة النطاق من الضربات تستهدف البنية التحتية للنظام الإيراني الإرهابي في طهران".