بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات
الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة
كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار
زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم
وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل
البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين
سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني
بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟
ترامب : بإمكاننا استخدام القواعد الإسبانية ضد إيران دون إذن مدريد
وزير خارجية باكستان لـ إيران : مراعاة الاتفاق الدفاعي مع السعودية ضروري
تكنولوجيا وسيارات

هونر تكشف عن الهاتف الروبوت .. كاميرا متحركة وذكاء اصطناعي مجسد

هونر
هونر
احمد الشريف

كشفت شركة HONOR خلال مشاركتها في معرض MWC 2026 عن ما تصفه بـ«الهاتف الروبوت» Robot Phone، وقدمته كنوع جديد من الهواتف الذكية يجمع بين الذكاء الاصطناعي المجسد وحركة تشبه الروبوت مع نظام تصوير سينمائي متقدم.

أوضحت الشركة في بيانها الرسمي أن Robot Phone لا يكتفي بالتفاعل عبر الشاشة والصوت فقط، بل يضيف طبقة جديدة من التفاعل الحركي؛ إذ يتعامل مع الهاتف كجهاز له «دماغ وأيدٍ وأقدام»، من خلال كاميرا مثبتة على جيمبال ميكانيكي قادر على الحركة والتعبير أثناء الاستخدام.​

كاميرا على ذراع متحركة بدقة 200 ميجابكسل 

أعلنت هونر أن الهاتف يضم كاميرا رئيسية مثبتة على ذراع ميكانيكية مزوّدة بجيمبال ثلاثي المحاور، مع مستشعر بدقة 200 ميجابكسل، ما يمكّن الكاميرا من الدوران والتحريك والتثبيت تلقائيًا أثناء التصوير في مختلف الاتجاهات.

أوضحت الشركة أن هذا التصميم يتيح للهاتف ضبط زاوية الكاميرا وارتفاعها ودرجة ميلها دون أن يضطر المستخدم لتحريك الجهاز كله، وهو ما يقرّب تجربة التصوير من عمل الجيمبال الاحترافي، مع قدرة الكاميرا على تصوير المشهد من زوايا غير معتادة مقارنة بالهواتف التقليدية ذات الكاميرا الثابتة.

تتبع ذكي للحركة ولقطات سينمائية بتقنية AI SpinShot

أشارت هونر إلى أن Robot Phone يستفيد من خوارزميات ذكاء اصطناعي للتعرّف على الحركة والصوت، ما يتيح له تتبع الأشخاص والأجسام في الوقت الفعلي عبر خاصية AI Object Tracking، والبقاء مركّزًا على الهدف حتى مع تحركه في المشهد.

أكدت الشركة أن الهاتف يضم أيضًا ميزة AI SpinShot التي تسمح للكاميرا بتنفيذ حركات دوران أوتوماتيكية بزاوية 90 أو 180 درجة أثناء تصوير الفيديو، لتقديم انتقالات ناعمة أقرب لأسلوب التصوير السينمائي، حتى عند التصوير بيد واحدة، مع وضع Super Steady Video لتعزيز التثبيت في اللقطات كثيرة الحركة.

تفاعل حركي «بجسد وروح» مع المساعد الذكي

أوضحت HONOR أن Robot Phone يقدّم مفهوم «الذكاء الاصطناعي المجسّد»، حيث لا يقتصر رد فعل المساعد الذكي على الإجابات الصوتية أو النصية، بل يصاحبه تعبير حركي من الكاميرا يشبه «رأس روبوت» يتحرك وينظر ويومئ.


أشارت الشركة إلى أن الكاميرا يمكنها الإيماء بالموافقة أو الرفض من خلال حركات بسيطة، بل ويمكنها «الرقص» مع الموسيقى والتحرك بإيقاع الأغاني، ما يضفي طابعًا تفاعليًا أقرب لشخصية مستقلة على الهاتف عند التعامل اليومي معه، خاصة أثناء المكالمات المرئية والتصوير.

مساعد ذكي يستفيد من الكاميرا في فهم المشهد

أكدت هونر أن المساعد الذكي المدمج في Robot Phone يمكنه استخدام الكاميرا المتحركة لفهم البيئة المحيطة بالمستخدم، مثل تحليل الملابس والإجابة عن أسئلة من نوع «هل يناسبني هذا الزي؟»، أو متابعة المستخدم على المكتب أثناء الاجتماعات ومكالمات الفيديو مع تعديل زاوية الكاميرا تلقائيًا للإبقاء عليه داخل الإطار.

أوضحت الشركة أن الهاتف يعتمد على إدراك متعدد الحواس، يجمع بين الصورة والصوت وتتبع الحركة، لتقديم ردود أكثر ارتباطًا بالسياق المحيط، في محاولة لتقريب تجربة الذكاء الاصطناعي من نموذج «المرافق الشخصي» الذي يرى ويسمع ويتحرك بدلًا من كونه مجرد تطبيق على الشاشة.

طرح مبدئي في الصين خلال النصف الثاني من 2026

أشارت تقارير اقتصادية إلى أن هونر تخطط لطرح Robot Phone تجاريًا في الصين خلال النصف الثاني من عام 2026، مع إمكانية دراسة إطلاقه لاحقًا في أسواق أخرى بحسب تجاوب المستخدمين مع هذه الفئة الجديدة من الهواتف.

أكدت هذه التقارير أن الشركة لم تكشف بعد عن المواصفات الكاملة للهاتف من حيث المعالج والبطارية وباقي المكونات، مكتفية في هذه المرحلة بالتركيز على إبراز مفهوم «الهاتف الروبوت» كخطوة أساسية في خطتها المسماة ALPHA PLAN لتطوير أجهزة أكثر ذكاءً وتفاعلاً في السنوات المقبلة.

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

سندرلاند

سندرلاند يحقق الفوز أمام ليدز في الدوري الإنجليزي

الزمالك

البدلاء والمستبعدون من لاعبي الزمالك أمام بيراميدز يؤدون تدريبات بدنية

محمد صلاح

شوط أول بلا أهداف بين ليفربول وولفرهامبتون.. وصلاح يواصل البحث عن كسر الصيام

بالصور

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

