هونر تكشف عن الهاتف الروبوت .. كاميرا متحركة وذكاء اصطناعي مجسد

كشفت شركة HONOR خلال مشاركتها في معرض MWC 2026 عن ما تصفه بـ«الهاتف الروبوت» Robot Phone، وقدمته كنوع جديد من الهواتف الذكية يجمع بين الذكاء الاصطناعي المجسد وحركة تشبه الروبوت مع نظام تصوير سينمائي متقدم.

أوضحت الشركة في بيانها الرسمي أن Robot Phone لا يكتفي بالتفاعل عبر الشاشة والصوت فقط، بل يضيف طبقة جديدة من التفاعل الحركي؛ إذ يتعامل مع الهاتف كجهاز له «دماغ وأيدٍ وأقدام»، من خلال كاميرا مثبتة على جيمبال ميكانيكي قادر على الحركة والتعبير أثناء الاستخدام.​

كاميرا على ذراع متحركة بدقة 200 ميجابكسل

أعلنت هونر أن الهاتف يضم كاميرا رئيسية مثبتة على ذراع ميكانيكية مزوّدة بجيمبال ثلاثي المحاور، مع مستشعر بدقة 200 ميجابكسل، ما يمكّن الكاميرا من الدوران والتحريك والتثبيت تلقائيًا أثناء التصوير في مختلف الاتجاهات.

أوضحت الشركة أن هذا التصميم يتيح للهاتف ضبط زاوية الكاميرا وارتفاعها ودرجة ميلها دون أن يضطر المستخدم لتحريك الجهاز كله، وهو ما يقرّب تجربة التصوير من عمل الجيمبال الاحترافي، مع قدرة الكاميرا على تصوير المشهد من زوايا غير معتادة مقارنة بالهواتف التقليدية ذات الكاميرا الثابتة.

تتبع ذكي للحركة ولقطات سينمائية بتقنية AI SpinShot

أشارت هونر إلى أن Robot Phone يستفيد من خوارزميات ذكاء اصطناعي للتعرّف على الحركة والصوت، ما يتيح له تتبع الأشخاص والأجسام في الوقت الفعلي عبر خاصية AI Object Tracking، والبقاء مركّزًا على الهدف حتى مع تحركه في المشهد.

أكدت الشركة أن الهاتف يضم أيضًا ميزة AI SpinShot التي تسمح للكاميرا بتنفيذ حركات دوران أوتوماتيكية بزاوية 90 أو 180 درجة أثناء تصوير الفيديو، لتقديم انتقالات ناعمة أقرب لأسلوب التصوير السينمائي، حتى عند التصوير بيد واحدة، مع وضع Super Steady Video لتعزيز التثبيت في اللقطات كثيرة الحركة.

تفاعل حركي «بجسد وروح» مع المساعد الذكي

أوضحت HONOR أن Robot Phone يقدّم مفهوم «الذكاء الاصطناعي المجسّد»، حيث لا يقتصر رد فعل المساعد الذكي على الإجابات الصوتية أو النصية، بل يصاحبه تعبير حركي من الكاميرا يشبه «رأس روبوت» يتحرك وينظر ويومئ.



أشارت الشركة إلى أن الكاميرا يمكنها الإيماء بالموافقة أو الرفض من خلال حركات بسيطة، بل ويمكنها «الرقص» مع الموسيقى والتحرك بإيقاع الأغاني، ما يضفي طابعًا تفاعليًا أقرب لشخصية مستقلة على الهاتف عند التعامل اليومي معه، خاصة أثناء المكالمات المرئية والتصوير.

مساعد ذكي يستفيد من الكاميرا في فهم المشهد

أكدت هونر أن المساعد الذكي المدمج في Robot Phone يمكنه استخدام الكاميرا المتحركة لفهم البيئة المحيطة بالمستخدم، مثل تحليل الملابس والإجابة عن أسئلة من نوع «هل يناسبني هذا الزي؟»، أو متابعة المستخدم على المكتب أثناء الاجتماعات ومكالمات الفيديو مع تعديل زاوية الكاميرا تلقائيًا للإبقاء عليه داخل الإطار.

أوضحت الشركة أن الهاتف يعتمد على إدراك متعدد الحواس، يجمع بين الصورة والصوت وتتبع الحركة، لتقديم ردود أكثر ارتباطًا بالسياق المحيط، في محاولة لتقريب تجربة الذكاء الاصطناعي من نموذج «المرافق الشخصي» الذي يرى ويسمع ويتحرك بدلًا من كونه مجرد تطبيق على الشاشة.

طرح مبدئي في الصين خلال النصف الثاني من 2026

أشارت تقارير اقتصادية إلى أن هونر تخطط لطرح Robot Phone تجاريًا في الصين خلال النصف الثاني من عام 2026، مع إمكانية دراسة إطلاقه لاحقًا في أسواق أخرى بحسب تجاوب المستخدمين مع هذه الفئة الجديدة من الهواتف.

أكدت هذه التقارير أن الشركة لم تكشف بعد عن المواصفات الكاملة للهاتف من حيث المعالج والبطارية وباقي المكونات، مكتفية في هذه المرحلة بالتركيز على إبراز مفهوم «الهاتف الروبوت» كخطوة أساسية في خطتها المسماة ALPHA PLAN لتطوير أجهزة أكثر ذكاءً وتفاعلاً في السنوات المقبلة.