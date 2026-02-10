Honor Magic 8 Pro Air.. إحياء عصري لهاتف بتصميم كلاسيكي

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد صغير الحجم وبمواصفات رائدة فيمكنك التفكير هاتف HONOR Magic8 Pro Air والذي يأتي بوزن لا يتجاوز 155 جراماً وشاشته الكبيرة بحجم 6.3 بوصة، فهو أخف وزناً من هواتف "Air" المتوفرة في الأسواق

على الرغم من نحافة الهاتف وخفة وزنه، لا يُغفل هاتف Magic8 Pro Air أيًا من الميزات الأساسية.

وهو مزود بمنفذ للأشعة تحت الحمراء، وتقنية NFC، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، وشحن لاسلكي، ومنفذ فعلي لبطاقة SIM. باستثناء منفذ USB 2.0،

مواصفات هاتف Magic8 Pro Ai

على الجانب الاخر يعد لكل شخص تفضيلاته و لا يزال هاتف iPhone Air أنحف هاتف Air متوفر، كما أنه يتميز بتصميم أجمل. لكن هناك أمر لا جدال فيه فقد يتفوق هاتف Magic8 Pro Air على iPhone Air بشكل كبير من حيث المواصفات. وأبرز ميزة فيه هي الكاميرات الثلاثية.



وقد يأتي هاتف Magic8 Pro مزود بعدسة تقريب 3.2x تعد مثالية للاستخدام اليومي، ببعد بؤري مناسب تمامًا، و جودة صورة ممتازة أيضًا؛ لا تختلف كثيرًا عن الكاميرا الرئيسية في معظم الحالات. لكنك تحتاج إلى يد ثابتة، فأي اهتزاز سيؤدي إلى تشويش الصورة بسرعة.

ميزات هاتف Magic8 Pro

تعد الكاميرا الرئيسية ممتازة أيضا ، فهي تضاهي أفضل كاميرات الهواتف الرائدة وتُعدّ من أفضل الكاميرات فائقة الاتساع والتي تأتي بدقة 8 ميجابكسل الموجودة في الهواتف الاقتصادية، حيث تُحسّن دقة 50 ميجابكسل من حدة الصورة بشكل ملحوظ، وتبدو الصور الملتقطة نهارًا جيدة جدًا.

لكن بمجرد أن يخفت الضوء، تنخفض جودة الصورة بشكل حاد عند الحواف. كما أن جودة الفيديو الملتقط بالكاميرا فائقة الاتساع ليست الأفضل أيضًا، إذ يُعاني من تشويش كبير في الإطارات. لكن عند التبديل إلى الكاميرا الرئيسية، تختفي كل هذه المشاكل.

يبلغ سعر هاتف Honor Magic 8 Pro Air عالمياً حوالي 999 دولار أمريكي للنسخة الأساسية (12/256 جيجابايت)، ويصل إلى 1399 دولار للنسخة الأعلى (16 جيجابايت/1 تيرابايت).