حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
Honor Magic 8 Pro Air.. إحياء عصري لهاتف بتصميم كلاسيكي

لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد صغير الحجم وبمواصفات رائدة فيمكنك التفكير هاتف HONOR Magic8 Pro Air والذي يأتي بوزن لا يتجاوز 155 جراماً وشاشته الكبيرة بحجم 6.3 بوصة، فهو أخف وزناً من هواتف "Air" المتوفرة في الأسواق
على الرغم من نحافة الهاتف وخفة وزنه، لا يُغفل هاتف Magic8 Pro Air أيًا من الميزات الأساسية. 

وهو مزود بمنفذ للأشعة تحت الحمراء، وتقنية NFC، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، وشحن لاسلكي، ومنفذ فعلي لبطاقة SIM. باستثناء منفذ USB 2.0، 

على الجانب الاخر يعد لكل شخص تفضيلاته و لا يزال هاتف iPhone Air أنحف هاتف Air متوفر، كما أنه يتميز بتصميم أجمل. لكن هناك أمر لا جدال فيه فقد يتفوق هاتف Magic8 Pro Air على iPhone Air بشكل كبير من حيث المواصفات. وأبرز ميزة فيه هي الكاميرات الثلاثية.
 

وقد يأتي هاتف Magic8 Pro مزود بعدسة تقريب 3.2x تعد مثالية للاستخدام اليومي، ببعد بؤري مناسب تمامًا، و جودة صورة ممتازة أيضًا؛ لا تختلف كثيرًا عن الكاميرا الرئيسية في معظم الحالات. لكنك تحتاج إلى يد ثابتة، فأي اهتزاز سيؤدي إلى تشويش الصورة بسرعة. 

ميزات هاتف Magic8 Pro

تعد الكاميرا الرئيسية ممتازة أيضا ، فهي تضاهي أفضل كاميرات الهواتف الرائدة وتُعدّ  من أفضل الكاميرات فائقة الاتساع والتي تأتي بدقة 8 ميجابكسل الموجودة في الهواتف الاقتصادية، حيث تُحسّن دقة 50 ميجابكسل من حدة الصورة بشكل ملحوظ، وتبدو الصور الملتقطة نهارًا جيدة جدًا. 

لكن بمجرد أن يخفت الضوء، تنخفض جودة الصورة بشكل حاد عند الحواف. كما أن جودة الفيديو الملتقط بالكاميرا فائقة الاتساع ليست الأفضل أيضًا، إذ يُعاني من تشويش كبير في الإطارات. لكن عند التبديل إلى الكاميرا الرئيسية، تختفي كل هذه المشاكل.

يبلغ سعر هاتف Honor Magic 8 Pro Air عالمياً حوالي 999 دولار أمريكي للنسخة الأساسية (12/256 جيجابايت)، ويصل إلى 1399 دولار للنسخة الأعلى (16 جيجابايت/1 تيرابايت). 

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

محمد صديق

موقع صدى البلد يهنئ الزميل محمد صديق بعضوية نقابة الصحفيين

وضع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة

وزيرا البيئة والإسكان يناقشان تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الجديدة

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس خدمة تثبيت أعضاء جُدد بكنيسة إستانلي

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

