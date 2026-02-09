قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
تكنولوجيا وسيارات

تنافس سامسونج .. شاومي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليكم أهم مواصفاتها

هواتف شاومي
هواتف شاومي
لمياء الياسين

ترقية كبيرة قد يقدمها هاتفا Xiaomi 18 Pro و 18 Pro Max وذلك مع كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل 

تُشير التقارير إلى أن شركة شاومي تُحضّر لإطلاق الجيل القادم من هواتفها الرائدة، حيث تُلمّح التسريبات الأولية إلى تغييرات جوهرية في مكونات سلسلة Xiaomi 18. ويُشير تسريب جديد إلى إمكانية تحسين قدرات التصوير بشكل ملحوظ، خاصةً في طرازات Pro. ففي الوقت الحالي، تقتصر الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل على طراز Ultra فقط، لكن التسريب الجديد يكشف أن طرازات Pro ستأتي مزودة بها أيضاً.

هواتف Xiaomi 18 Pro

قد تتميز سلسلة هواتف Xiaomi 18 Pro بكاميرات بدقة 200 ميجابكسل

بحسب المسرب الشهير "ديجيتال تشات ستيشن"، يجري العمل على هاتف رائد جديد من شاومي بشاشة 6.3 بوصة وكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل. ورغم أن التسريب يبدو من شاومي نفسها، إلا أنه لم يكشف عن اسم الجهاز.

استنادًا إلى استراتيجية تشكيلة هواتف شاومي الحالية، من المتوقع أن يحافظ كل من هاتف شاومي 18 القياسي وهاتف شاومي 18 برو على تصميم صغير الحجم مشابه لهاتفي شاومي 17 و 17 برو . مع ذلك، يُرجّح أن تقتصر التحسينات الكبيرة في الكاميرا على طراز برو. لذا، يُمكن افتراض أن هاتف شاومي 18 برو قد يضم كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، وفقًا للتسريبات الجديدة.

هواتف شاومي

مواصفات هواتف Xiaomi 18 Pro

من المحتمل أن تستمر شاومي في استخدام نفس المواصفات التقنية بين طرازي Pro و Pro Max. فكما هو الحال في Xiaomi 17 Pro و 17 Pro Max اللذين يتشاركان أنظمة كاميرا متشابهة، قد يقدم Xiaomi 18 Pro Max نفس نظام الكاميرا المزدوجة بدقة 200 ميجابكسل، مع اختلاف مستشعرات الكاميرا، وشاشة أكبر، وسعة بطارية أعلى. ومن المتوقع أيضًا أن تُكمّل عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل المستشعرات الرئيسية. ويتميز كل من Xiaomi 18 Pro و 18 Pro Max بشاشة ثانوية متعددة الاستخدامات في الخلف.

وقد زعمت شركة DCS سابقًا أن هاتف Xiaomi 18 القياسي قد يقدم أخيرًا كاميرا تليفوتوغرافية من نوع المنظار ، لتحل محل وحدة التليفوتوغرافية الحالية مع إمكانيات تكبير بصري محسنة.

ميزات  هواتف  Xiaomi 18 Pro

تشير الشائعات إلى أن معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس سيُستخدم في هواتف Xiaomi 18 و18 Pro و18 Pro Max، بينما قد يعتمد هاتف Xiaomi 18 Ultra على نسخة Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس Pro . من المتوقع إطلاق سلسلة Xiaomi 18 في الصين في شهر سبتمبر تقريبًا، مع احتمال وصول طراز Ultra لاحقًا خلال العام.

تستعد شركة شاومي حاليًا لإطلاق هاتفي Xiaomi 17 و17 Ultra عالميًا. وتشير التقارير إلى أن هاتفي Xiaomi 17 Pro و17 Pro Max سيظلان حصريين للسوق الصينية. لذا، لا يزال مصير هاتفي Xiaomi 18 Pro و18 Pro Max غير واضح، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية طرحهما عالميًا.

