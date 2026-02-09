وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم

يجري علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، اليوم الاثنين ، زيارة إلي محافظة شمال سيناء، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية التنموية بالمحافظة.

ويستقبل وزير الزراعة، اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

ويرافق "فاروق" خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء ، كلا من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، المهندس مجدى عبد الله المستشار الفني للوزير، الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء ، الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

ويستهل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي زيارته إلى محافظة شمال سيناء بلقاء المحافظ ، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما يقوم وزير الزراعة بوضع حجر الأساس لمحطة بحوث الصحراء بالشيخ زويد ، وتكريم المشاركين في مبادرة «اسأل واستشير».