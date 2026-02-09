قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إقامة مهرجان موسع للحرف التراثية بالمحافظات

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن
وزيرتا التنمية المحلية والتضامن
ايمان البكش

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء خالد فودة مستشار  رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وناقش الاجتماع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإقامة مهرجان عالمي على أرض مصر للحرف التراثية، مع شموله بعدد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، كما تم مناقشة عدد من المقترحات لخروج المهرجان بالشكل الأمثل.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدكتورة منال عوض واللواء خالد فودة، معربةً عن تطلعها لإقامة مهرجان يليق بجودة التراث المصري، وتنوعه بين المحافظات المصرية، خاصة أن هذا يكمل مساعي وزارة التضامن الاجتماعي للترويج للحرف اليدوية والتراثية داخل مصر وخارجها؛ حيث يُقام حالياً معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية في سيتي ستارز مول، ويشارك 26 عارضاً وعارضة بمعرض Surajkund International Crafts Mela – الدورة 39 بالهند، يقدّمون مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية المصرية، مع حضور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ليصل إجمالي عدد معارض ديارنا داخل مصر وخارجها خلال عام ونصف إلى 65 معرضاً.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعكف على إقامة مقر دائم لمعرض ديارنا للحرف اليدوية، مع قرب افتتاح القرية التراثية بشرم الشيخ، كنوافذ جديدة للترويج للحرف التراثية، مع الاستمرار في فتح أسواق جديدة خارج مصر.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض علي الاهتمام الذي توليه الوزارة في دعم الحرف التراثية واليدوية في مختلف المحافظات ، والتنسيق والشراكة الجارية مع وزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص منصة " أيادي مصر " للترويج والتسويق الإلكتروني للحرف والمنتجات التراثية بما يساهم في توفير فرص العمل للمرأة والشباب . 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بدعم التكتلات الاقتصادية في محافظات الصعيد والوجه البحري عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز المزايا التنافسية التي تتميز بها المحافظات ، مع دعم الوزارة عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك " لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير وبصفة خاصة في المنتجات والحرف اليدوية والتراثية ، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتسهيل مشاركة المنتجين في المعارض الداخلية والخارجية. 

وفي ذات السياق؛ أكد اللواء خالد فودة، أن ملف الترويج للحرف اليدوية والتراثية يحظى باهتمام ودعم من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن إقامة هذا المهرجان يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والصحراوية والفنون في الوادي الجديد، مع ثقته الكبيرة في خروج المهرجان بصورة مشرفة تعكس قوة التراث المصري وتنوعه، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد.

واتفق الحضور على صياغة مقترح متكامل بين الوزارتين، يوضح مدة المهرجان، والأماكن المقترحة لإقامته، والفعاليات المصاحبة للمهرجان.

التنمية المحلية منال عوض وزيرة التضامن الحرف التراثية

