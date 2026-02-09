قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية.. وهذه عقوبة المتهمين
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صدمة جديدة يتلقاها فنان شهير بعد وفاة شقيقه

إميل شوقي
إميل شوقي
أحمد إبراهيم

نشر الفنان والمخرج إميل شوقي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه رحيل شقيقته بعد أيام قليلة من وفاة شقيقه. 

وكتب إميل شوقي: سافرتِ إلى السماء… أختي الغالية أوجيني.

وفاة شقيق منير مكرم 

وأعلن الفنان منير مكرم عن وفاة شقيق الفنان إميل شوقي، وذلك عبر صفحته علي موقع فيسبوك. 

وكشف منير مكرم، عن تشييع الجثمان في تمام الساعة الثانية ظهرا اليوم، من كنيسة مار مرقس. 

وعلق  منير مكرم بمنشور ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا : "الدوام لله شقيق الفنان إميل شوقي في ذمة الله".

والفنان إميل شوقي مخرج وممثل مصري خريج كليه تجارة ــ جامعة عين شمس عام 1979 شارك في العديد من الأعمال الفنية مخرجا ممثلا من ضمنها: ألمظ وسي عبده، العبد الهارب، المسيح يصلب في فلسطين، مربط الفرس. 

إميل شوقي الفنان إميل شوقي أعمال إميل شوقي أفلام إميل شوقي وفاة شقيقة إميل شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

تريزيجيه

غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي

اشرف داري

2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك راحة اليوم من التدريبات قبل الاستعداد لمواجهة سموحة في الدوري

محمد صلاح

موعد جنازة جد محمد صلاح لوالدته

الزمالك

أحمد عبد الحليم: الزمالك قادر على الصعود أمام كايزر تشيفز ويجب حضور الجمهور بالسعة الكاملة

بالصور

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد