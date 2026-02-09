صدمة جديدة يتلقاها فنان شهير بعد وفاة شقيقه

نشر الفنان والمخرج إميل شوقي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه رحيل شقيقته بعد أيام قليلة من وفاة شقيقه.

وكتب إميل شوقي: سافرتِ إلى السماء… أختي الغالية أوجيني.

وفاة شقيق منير مكرم

وأعلن الفنان منير مكرم عن وفاة شقيق الفنان إميل شوقي، وذلك عبر صفحته علي موقع فيسبوك.

وكشف منير مكرم، عن تشييع الجثمان في تمام الساعة الثانية ظهرا اليوم، من كنيسة مار مرقس.

وعلق منير مكرم بمنشور ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا : "الدوام لله شقيق الفنان إميل شوقي في ذمة الله".

والفنان إميل شوقي مخرج وممثل مصري خريج كليه تجارة ــ جامعة عين شمس عام 1979 شارك في العديد من الأعمال الفنية مخرجا ممثلا من ضمنها: ألمظ وسي عبده، العبد الهارب، المسيح يصلب في فلسطين، مربط الفرس.