رضا البحراوي: اللهم انى أحاول فأعنى ولا تتركني لنفسي

حرص المطرب الشعبى رضا البحراوى علي مشاركة جمهوره بصورة جديدة، فى احدث ظهور له بعد وفاة والدته.

ونشر رضا البحراوى صورة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " وكتب: "اللهم انى احاول وانت اعلم بضعفى فاعنى ولاتتركنى لنفسي" .

رضا البحراوي يعتزل الغناء

وقال رضا البحراوي، في تصريحات صحفية، إن والدته أوصته قبل رحيلها بألا يعمل مرة أخرى، مؤكدًا أن هذه الوصية تركت أثرًا كبيرًا في نفسه، مضيفًا: «والدتي وصتني قبل ما تتوفى إني مشتغلش تاني، وإن شاء الله ربنا يقدرني أعمل اللي يرضيها».

وأوضح أن فقدان والدته كان صدمة كبيرة بالنسبة له، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، موجهًا الشكر لكل من حرص على تقديم واجب العزاء ومساندته في هذا الظرف الإنساني الصعب.