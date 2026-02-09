بقوة 185 حصانا.. ماذا تقدم شانجان CS75 Plus؟

تعزز شانجان الصينية من تواجدها عالميًا في مجال السيارات، حيث تقدم مجموعة كبيرة من إصداراتها عالميًا، ومنها النسخة الرياضية CS75 Plus، من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، والتي تضم باقة كبيرة من التجهيزات.

محرك وأداء شانجان CS75 Plus

تعتمد شانجان CS75 Plus على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، ويستطيع هذا المحرك أن ينتج قوة تقارب 185 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

شانجان CS75 Plus

مواصفات وتجهيزات شانجان CS75 Plus

تزود شانجان CS75 Plus بحزمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وتشمل هذه الأنظمة: تحديد المسار والتحزير من مغادرتة، إلى جانب وسائد هوائية للحماية من الصدمات، كما تتوفر أنظمة التحذير من التصادم الأمامي، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.

وتضم السيارة نظام الفرامل المانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، وحساسات ركن تسهّل عملية الاصطفاف، مع نظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية، ومثبت سرعة.

شانجان CS75 Plus

وتقدم CS75 Plus بنظام تكييف أوتوماتيكي، إلى جانب مقاعد أمامية قابلة للتعديل الكهربائي لتوفير وضعية جلوس مناسبة، كما تتضمن المقصورة شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، ونظام دخول وتشغيل ذكي يسهل استخدام السيارة دون الحاجة إلى المفتاح التقليدي.

وتحتوي السيارة على لوحة للعدادات تعتمد على شاشة رقمية قياس 10.25 بوصة، بينما تتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 14.6 بوصة، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، تدعم التحكم بالأوامر الصوتية.

شانجان CS75 Plus

تصميم شانجان CS75 Plus

تحمل شانجان CS75 Plus ملامح تصميم عصرية من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث ترتكز على جنوط رياضية، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات تمتد لنحو 2800 مم.

ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4770 مم، مع عرض يصل إلى 1910 مم، وارتفاع قدره 1705 مم، مع واجهة أمامية تتمتع بشبكة كبيرة الحجم، تتكامل مع مصابيح حادة التصميم تعمل بتقنية LED.