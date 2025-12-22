قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر ومواصفات شانجان UNI-V 2026 في السوق السعودي

صبري طلبه

تعد شانجان UNI-V موديل 2026 واحدة من أحدث السيارات الصينية المطروحة في السوق السعودي، وتُطرح تلك النسخة بعدة فئات وتجهيزات، مع حزمة متكاملة تركز على أنظمة السلامة، ووسائل الراحة، وتقنيات التحكم.

محركات وأداء السيارة شانجان UNI-V 2026

تعتمد شانجان UNI-V 2026 على خيارين من المحركات التيربو، المحرك الأول بسعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 7 سرعات، مع معدل استهلاك وقود يصل إلى 19.8 كم/لتر، ويعمل بنظام دفع أمامي.

أما المحرك الثاني فيأتي بسعة 2.0 لتر تيربو، بقوة 229 حصانًا وعزم 390 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي AT من 8 سرعات، ويحقق معدل استهلاك وقود يبلغ 18.5 كم/لتر، مع نظام دفع أمامي أيضًا.

تجهيزات ومقصورة شانجان UNI-V 2026

تضم مقصورة شانجان UNI-V 2026 شاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم Apple CarPlay، إلى جانب شاشة عدادات رقمية متعددة المقاسات 3 + 10.25 + 7 بوصة، كما تتوفر شاشة معلومات عالية الدقة ونظام اتصال ذكي.

وتشمل التجهيزات نظامًا صوتيًا فاخرًا من Sony يصل إلى 10 سماعات حسب الفئة، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف، ومقود بكسوة من الجلد متعدد الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، إضاءة محيطية.

تقدم شانجان UNI-V 2026 باقة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل 6 وسائد هوائية موزعة بين الأمامية والجانبية والستائرية، كما تضم أنظمة ABS، وEBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر.

وتتوفر تقنيات مساعدة السائق مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، والمكابح الأوتوماتيكية في حالات الطوارئ، كما تشمل التجهيزات حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية 360 درجة، بينما تحصل فئة Sport على كاميرا 540 درجة ونظام التحذير من الخروج عن المسار.

أبعاد وتصميم شانجان UNI-V 2026

من حيث الأبعاد، يتراوح طول شانجان UNI-V 2026 بين 4680 مم و4705 مم حسب الفئة، مع عرض 1838 مم وارتفاع 1430 مم، بينما تبلغ قاعدة العجلات 2750 مم، وزودت السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية LED مع إضاءة نهارية LED، إضافة إلى مرايا جانبية كهربائية الضبط والطي مع إشارات انعطاف مدمجة، وسقف بانورامي.

أسعار شانجان UNI-V 2026 في السعودية

تتوفر شانجان UNI-V 2026 في السوق السعودي عبر فئتين، حيث تأتي فئة Elite بسعر 88,895 ريال سعودي، بينما تُطرح فئة Sport بسعر 95,795 ريال سعودي.

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

احمد حسن

إنت أعقل من كده.. رسائل نارية من لاعب الأهلي السابق لـ أحمد حسن

ماكرون

بشورت وفانلة.. ماكرون يختبر قدراته القتالية مع الجيش الفرنسي

إسرائيل وإيران

خدعة طهران.. إسرائيل تحذر من مناورة صاروخية للحرس الثوري الإيراني

المؤشرات الأوروبية

المؤشرات الأوروبية تنهي جلسة اليوم على انخفاض بعد مكاسب قياسية سابقة

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون تضم نوستاليجيا 80-90 وفرقة رضا والفرقة القومية وأنغام الشباب

من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم "طلقني"

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

