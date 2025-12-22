سعر ومواصفات شانجان UNI-V 2026 في السوق السعودي

تعد شانجان UNI-V موديل 2026 واحدة من أحدث السيارات الصينية المطروحة في السوق السعودي، وتُطرح تلك النسخة بعدة فئات وتجهيزات، مع حزمة متكاملة تركز على أنظمة السلامة، ووسائل الراحة، وتقنيات التحكم.

محركات وأداء السيارة شانجان UNI-V 2026

تعتمد شانجان UNI-V 2026 على خيارين من المحركات التيربو، المحرك الأول بسعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 7 سرعات، مع معدل استهلاك وقود يصل إلى 19.8 كم/لتر، ويعمل بنظام دفع أمامي.

أما المحرك الثاني فيأتي بسعة 2.0 لتر تيربو، بقوة 229 حصانًا وعزم 390 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي AT من 8 سرعات، ويحقق معدل استهلاك وقود يبلغ 18.5 كم/لتر، مع نظام دفع أمامي أيضًا.

تجهيزات ومقصورة شانجان UNI-V 2026

تضم مقصورة شانجان UNI-V 2026 شاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم Apple CarPlay، إلى جانب شاشة عدادات رقمية متعددة المقاسات 3 + 10.25 + 7 بوصة، كما تتوفر شاشة معلومات عالية الدقة ونظام اتصال ذكي.

وتشمل التجهيزات نظامًا صوتيًا فاخرًا من Sony يصل إلى 10 سماعات حسب الفئة، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف، ومقود بكسوة من الجلد متعدد الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، إضاءة محيطية.

تقدم شانجان UNI-V 2026 باقة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل 6 وسائد هوائية موزعة بين الأمامية والجانبية والستائرية، كما تضم أنظمة ABS، وEBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر.

وتتوفر تقنيات مساعدة السائق مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، والمكابح الأوتوماتيكية في حالات الطوارئ، كما تشمل التجهيزات حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية 360 درجة، بينما تحصل فئة Sport على كاميرا 540 درجة ونظام التحذير من الخروج عن المسار.

أبعاد وتصميم شانجان UNI-V 2026

من حيث الأبعاد، يتراوح طول شانجان UNI-V 2026 بين 4680 مم و4705 مم حسب الفئة، مع عرض 1838 مم وارتفاع 1430 مم، بينما تبلغ قاعدة العجلات 2750 مم، وزودت السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية LED مع إضاءة نهارية LED، إضافة إلى مرايا جانبية كهربائية الضبط والطي مع إشارات انعطاف مدمجة، وسقف بانورامي.

أسعار شانجان UNI-V 2026 في السعودية

تتوفر شانجان UNI-V 2026 في السوق السعودي عبر فئتين، حيث تأتي فئة Elite بسعر 88,895 ريال سعودي، بينما تُطرح فئة Sport بسعر 95,795 ريال سعودي.