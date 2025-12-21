قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس غداً| الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ المواطنين
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا للشركات الوطنية
رد غير متوقع من أحمد العوضي على أزمة الأعلى أجرًا
حكم الاشتغال بالذكر على السبحة أثناء خطبة الجمعة.. عالم بالأزهر: فاعله ارتكب أمرين مكروهين
طالب أنقذ القطر.. تدخل بطولي للطفل مَهد يمنع حادثا وينقذ مئات الأرواح
بثنائية عالمية.. المغرب يفوز على جزر القمر في افتتاح أمم أفريقيا 2025
بالصور.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة زيمبابوي غداً
ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز
لقاء سويدان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية وتطمئن الجمهور
مقصية عالمية.. أيوب الكعبي يسجل الهدف الثاني للمغرب في مرمى جزر القمر بافتتاح كأس الأمم الإفريقية
هاني أبو ريدة يجتمع بالمنتخب قبل مواجهة زيمبابوي غداً
قبل نهاية الأسبوع .. جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 وقيم الرواتب بعد الزيادة
أسعار ومواصفات إم جي 7 موديل 2026 في السعودية

إم جي 7 موديل 2026
إم جي 7 موديل 2026
صبري طلبه

تواصل MG الصينية من تعزيز تواجدها في السوق السعودي، بطرح النسخة إم جي 7 موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الرياضية، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات، تتضمن القدرات الفنية والتقنية.

أداء ومحرك إم جي 7 موديل 2026

تتوفر السيارة إم جي 7 بخيارين من المحركات رباعية الأسطوانات، يختلفان في القوة والأداء، الخيار الأول يولد قوة تبلغ 185 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي

إم جي 7 موديل 2026

أما الخيار الثاني فيقدم مستوى أعلى من القوة، بقدرة تصل إلى 261 حصانًا وعزم دوران يبلغ 405 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، ونظام دفع أمامي أيضًا.

تصميم وأبعاد إم جي 7 موديل 2026

يحمل التصميم الخارجي للسيارة ملامح رياضية مع مفهوم السيدان، وتأتي المصابيح الأمامية بتقنية LED، مع توفر جنوط بقياس 18 بوصة للفئة الأساسية، بينما تحصل الفئات الأعلى على جنوط بقياس 19 بوصة، وتشمل التجهيزات مرايا جانبية بإشارات انعطاف مع إمكانية الضبط الكهربائي.

 بينما تتوفر خاصية الطي الكهربائي مع الذاكرة في الفئة الأعلى، وفتحة سقف بانورامية، ومن حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4,884 مم، وعرضها 1,889 مم، وارتفاعها 1,447 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,778 مم.

إم جي 7 موديل 2026

تجهيزات إم جي 7 موديل 2026

تأتي السيارة  بمقاعد ذات فرش جلدي أو قماشي، ومقاعد كهربائية للركاب، مع ذاكرة وتدفئة للمقاعد الأمامية في الفئات الأعلى، النظام الصوتي يتراوح بين 6 سماعات، وصولًا إلى نظام Bose مكون من 14 سماعة، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، كما تتوفر الإضاءة الداخلية المحيطية والشحن اللاسلكي في الفئات المتقدمة.

أنظمة سلامة ومساعدة سائق متدرجة

وتقدم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة، تبدأ بوسادتين هوائيتين في الفئة الأساسية، وتصل إلى 6 وسائد في الفئة الأعلى، وتشمل الأنظمة الأساسية مانع الانغلاق ABS، وتوزيع قوة الفرامل EBD، ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، إضافة إلى مساعد صعود المرتفعات.

إم جي 7 موديل 2026

وفي الفئات الأعلى، تتوفر تقنيات متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، التحذير من التصادم الأمامي، التحذير من مغادرة المسار مع المساعدة على البقاء، وقراءة إشارات السرعة، كما تأتي جميع الفئات بحساسات خلفية، مع توفر كاميرا خلفية أو كاميرا محيطية 360 درجة حسب الفئة.

أسعار السيارة إم جي 7 موديل 2026 في السوق السعودي

تُطرح السيارة في السعودية بسعر يبدأ من 93,610 ريال.

