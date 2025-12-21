بلايستيشن داخل السيارة.. سوني وهوندا الكهربائية "Afeela 1" بتجربة فريدة لـ"جيمرز"

كشفت Sony Honda Mobility، المشروع المشترك بين عملاقي التكنولوجيا والترفيه سوني وصناعة السيارات هوندا، عن خطوة لافتة في عالم السيارات الذكية، من خلال الكشف عن أن سيارتها الكهربائية المرتقبة Afeela 1 ، والتي ستكون أول سيارة في العالم توفر تكاملًا شامل مع خدمة PlayStation Remote Play.

لفتت سيارة Afeela 1 الأنظار للمرة الأولى خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024، حيث ظهرت كنموذج يعكس رؤية مستقبلية لمفهوم السيارة الذكية المتصلة.

Afeela 1

العرض لم يكن مجرد استعراض تصميم، بل حمل إشارات واضحة إلى توجه الشركة نحو دمج التقنيات الرقمية والترفيهية داخل المقصورة، بما يتجاوز الأنظمة التقليدية المعروفة في السيارات الكهربائية، ووفق الخطط، من المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم السيارة بشكل رسمي خلال عام 2026.

منصة ألعاب مدمجة داخل المقصورة

أوضحت Sony Honda Mobility أن نظام المعلومات والترفيه في Afeela 1 سيتيح بث وتشغيل ألعاب PlayStation 5 وPlayStation 4 مباشرة عبر الشاشة المدمجة في السيارة، باستخدام خدمة Remote Play. هذه الميزة تمنح مالكي السيارة إمكانية الوصول إلى مكتبة ألعابهم أثناء التوقف أو الانتظار، في تجربة غير مسبوقة على مستوى التكامل الرسمي مع منصة ألعاب منزلية شهيرة.

Afeela 1

لا يقتصر دمج PlayStation Remote Play في Afeela 1 على كونه إضافة ترفيهية، بل يعكس رؤية أوسع لمستقبل السيارات، حيث تتحول المقصورة إلى مساحة رقمية متعددة الاستخدامات، ومن خلال هذا التوجه، تسعى Sony Honda Mobility إلى إعادة تعريف العلاقة بين المستخدم والسيارة، عبر تقديم تجربة تتقاطع فيها القيادة مع الترفيه والتقنية في آن واحد.

Afeela 1

ويؤكد هذا الإعلان أن Afeela 1 ليست مجرد سيارة كهربائية جديدة، بل نتاج رؤية مشتركة تجمع بين خبرة هوندا في صناعة السيارات، وقوة سوني في مجال الترفيه الرقمي، ومع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي، تظل الأنظار موجهة نحو ما إذا كانت هذه التجربة ستشكل معيارًا جديدًا لصناعة السيارات الذكية خلال السنوات المقبلة.