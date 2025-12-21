قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هوندا أكورد 2026 السيدان الجديدة.. صور 5 فئات بالأسعار

هوندا أكورد موديل 2026
هوندا أكورد موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا أكورد موديل 2026، وتنتمي أكورد لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتحسينات تقنية ذكية ووسائل رفاهية رقمية واتصال دائم، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

هوندا أكورد موديل 2026

مواصفات هوندا أكورد موديل 2026

زودت سيارة هوندا أكورد موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصه، وتدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها منصة شحن لاسلكي سريعة بقوة 15 واط بشكل قياسي، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 19 بوصة، وبها شعارات سوداء، وزعانف قرش .

محرك هوندا أكورد موديل 2026

تحصل سيارة هوندا أكورد موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 192 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هوندا أكورد موديل 2026

وتستمد سيارة هوندا أكورد موديل 2026 قوتها من محرك هجين مزدوج يولد قوة إجمالية تبلغ 204 حصان، وعزم دوران 335 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هوندا أكورد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هوندا أكورد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 110 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هوندا أكورد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 119 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هوندا أكورد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 131 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة هوندا أكورد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 136 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة هوندا أكورد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 152 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة هوندا في صناعة السيارات 

هوندا أكورد موديل 2026


تأسست شركة هوندا عام 1948 على يد سويتشيرو هوندا، وبدأت بالدراجات النارية قبل دخول عالم السيارات في أوائل الستينيات، وحققت نجاح كبير بفضل محركات CVCC المبتكرة الصديقة للبيئة، وبالتالي رسخت مكانتها كعملاق عالمي للسيارات والتقنية، وتطلق علامات تجارية فاخرة مثل أكورا وتتوسع عالمياً مع التركيز على الابتكار المستمر في السيارات الكهربائية والهيدروجينية. 

أكورد هوندا أكورد أكورد موديل 2026 هوندا أكورد موديل 2026 سعر هوندا أكورد موديل 2026

