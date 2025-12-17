قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي
ماهر همام: ما حدث مع منتخب مصر الثاني في كأس العرب درس قاسٍ وصعب
بدون وسطاء.. الرئيس الفنزويلي يرد على «ترامب»: الثورة مستمرة والسلطة للشعب
اتحاد منتجي الدواجن: القطاع يشهد فائض إنتاج وتراجع ملحوظ في الأسعار بأكثر من 35%|فيديو
استجابة لانتقادات الأسعار.. «فيفا» يطرح تذاكر خاصة بـ 60 دولارًا لمباريات مونديال 2026
ترامب: قدمت الكثير لإسرائيل وسأظل صديقًا ومدافعًا عن الشعب اليهودي
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. اغتنم ثوابها في حياتك
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط بتوقيع 59 دولة
ماهر همام: تجربة نيجيريا جاءت في توقيت مهم.. و«أمم أفريقيا» تحتاج لخبرات كثيرة |فيديو
مجدي طلبة: منتخب مصر مُؤهل لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس الأمم الإفريقية
رحيل مُتوقع .. إعلامي يكشف موقف ناصر منسي مع الزمالك | فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل.. دونج فنج ماجي ام اكسييد LX موديل 2026

إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اكسييد LX  و دونج فنج ماجي موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ دونج فنج ماجي موديل 2026

دونج فنج ماجي موديل 2026

زودت سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، و Front Camera، وبها Immobilizer Key .

محرك دونج فنج ماجي موديل 2026

دونج فنج ماجي موديل 2026

تستمد سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، وقوة 204 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دونج فنج ماجي موديل 2026

دونج فنج ماجي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اكسييد LX موديل 2026

 اكسييد LX موديل 2026

تحتوي سيارة اكسييد LX موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

محرك اكسييد LX موديل 2026

 اكسييد LX موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة اكسييد LX موديل 2026 تصل إلي 50 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 145 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكسييد LX موديل 2026

 اكسييد LX موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 340 ألف جنيه .

