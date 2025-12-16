قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدل السولار | تفاصيل اجتماع مهم
قبل انطلاق إعادة المرحلة الثانية.. الخريطة الزمنية المتبقية في انتخابات النواب 2025
خطوات الاشتراك في التأمين الصحي.. الرابط والأوراق المطلوبة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مخرج إعلانات سيارات شهير متهم بالاحتيال على نتفليكس

عزة عاطف

بعد أكثر من عامين على ظهور الادعاءات لأول مرة، أصدر القضاء الأمريكي حكم الإدانة بحق كارل رينش (Carl Rinsch)، المخرج المعروف في هوليوود، الذي اشتهر بإخراج إعلانات تجارية لعلامات سيارات عالمية كبرى مثل مرسيدس، نيسان، كيا، مازدا، وبينزويل. 

وقد أدين رينش رسميًا بتهمة الاحتيال على منصة البث العالمية نتفليكس والاستيلاء على ملايين الدولارات بطرق غير مشروعة.

وتمت إدانة كارل رينش، الذي كان يوماً ما نجماً صاعداً في عالم الإخراج، بارتكاب ثلاث تهم جنائية رئيسية:

  • الاحتيال عبر الاتصالات السلكية (Wire Fraud).
  • غسل الأموال (Money Laundering).
  • إجراء معاملات غير قانونية (Making Illegal Transactions).

وتعود تفاصيل القضية إلى أن رينش حصل على مبلغ ضخم، يقدر بـ55 مليون دولار أمريكي، من نتفليكس لإنتاج عمل تلفزيوني. 

وبدلاً من إنتاج العرض المتفق عليه، استخدم رينش جزءًا كبيرًا من هذه الأموال في أغراض شخصية غير مرتبطة بالمشروع.

ويشير تقرير الإدانة إلى أن عملية الاحتيال لم يكن من المرجح أن تنكشف لولا إصرار نتفليكس على استكمال العرض المتفق عليه. 

وطالبت المنصة بأن يتم إنتاج عمل فعلي مقابل الـ 55 مليون دولار التي تم منحها لرينش. 

وعندما لم يقدم رينش العرض ولم يتمكن من تبرير أوجه صرف الملايين، تم فتح تحقيق أدى إلى الكشف عن إساءة استخدام الأموال.

يأتي الحكم بإدانة رينش لينهي مسيرة فنية لامعة بدأها في عالم الإعلانات التجارية للسيارات، حيث اكتسب شهرة كبيرة بفضل أعماله المبتكرة لعلامات السيارات الكبرى.

وهذا التطور القانوني يمثل تحذيرًا حول المخاطر الأخلاقية والمالية التي قد تواجه المشاريع الفنية الكبيرة الممولة من منصات البث العملاقة.

