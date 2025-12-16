مخرج إعلانات سيارات شهير متهم بالاحتيال على نتفليكس

بعد أكثر من عامين على ظهور الادعاءات لأول مرة، أصدر القضاء الأمريكي حكم الإدانة بحق كارل رينش (Carl Rinsch)، المخرج المعروف في هوليوود، الذي اشتهر بإخراج إعلانات تجارية لعلامات سيارات عالمية كبرى مثل مرسيدس، نيسان، كيا، مازدا، وبينزويل.

وقد أدين رينش رسميًا بتهمة الاحتيال على منصة البث العالمية نتفليكس والاستيلاء على ملايين الدولارات بطرق غير مشروعة.

وتمت إدانة كارل رينش، الذي كان يوماً ما نجماً صاعداً في عالم الإخراج، بارتكاب ثلاث تهم جنائية رئيسية:

الاحتيال عبر الاتصالات السلكية (Wire Fraud).

غسل الأموال (Money Laundering).

إجراء معاملات غير قانونية (Making Illegal Transactions).

وتعود تفاصيل القضية إلى أن رينش حصل على مبلغ ضخم، يقدر بـ55 مليون دولار أمريكي، من نتفليكس لإنتاج عمل تلفزيوني.

وبدلاً من إنتاج العرض المتفق عليه، استخدم رينش جزءًا كبيرًا من هذه الأموال في أغراض شخصية غير مرتبطة بالمشروع.

ويشير تقرير الإدانة إلى أن عملية الاحتيال لم يكن من المرجح أن تنكشف لولا إصرار نتفليكس على استكمال العرض المتفق عليه.

وطالبت المنصة بأن يتم إنتاج عمل فعلي مقابل الـ 55 مليون دولار التي تم منحها لرينش.

وعندما لم يقدم رينش العرض ولم يتمكن من تبرير أوجه صرف الملايين، تم فتح تحقيق أدى إلى الكشف عن إساءة استخدام الأموال.

يأتي الحكم بإدانة رينش لينهي مسيرة فنية لامعة بدأها في عالم الإعلانات التجارية للسيارات، حيث اكتسب شهرة كبيرة بفضل أعماله المبتكرة لعلامات السيارات الكبرى.

وهذا التطور القانوني يمثل تحذيرًا حول المخاطر الأخلاقية والمالية التي قد تواجه المشاريع الفنية الكبيرة الممولة من منصات البث العملاقة.