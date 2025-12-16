عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

تجري نيابة مركز البدرشين، التحقيق في واقعة العثور على جثة الحاجة "أم ضيف" في العقد السابع من عمرها، داخل محل تجاري تحت الإنشاء بقرية سقارة.

وأظهرت التحقيقات الأولية، أن الجريمة ارتكبها نجل شقيق طليق المجني عليها، مدفوعًا بضائقة مالية شديدة، طامعًا في الاستيلاء على قرطها الذهبي لتسديد ديونه.

وكشفت التحقيقات ، أن المجني عليها كانت قد انفصلت عن زوجها المسن مؤخرًا بعد خلافات عائلية طويلة، وتركت منزل الزوجية لتقيم في محل تجاري تحت الإنشاء خوفًا من المبيت في الشارع.

وحسب روايات الأهالي، فإن الحاجة "أم ضيف" كانت معروفة بحسن خلقها وسيرتها الطيبة بين جيرانها، وقد أثار موتها المفاجئ صدمة واسعة بين سكان القرية، خاصة بعد علمهم بأنها كانت قد قامت بأداء العمرة قبل أيام قليلة من مقتلها، وأحضرت الهدايا التذكارية للأطفال من أبناء الجيران.

تلقى مركز شرطة البدرشين ، بلاغًا من الأهالي عن خروج رائحة كريهة من داخل المحل، وعلى الفور توجه رجال الأمن للمعاينة. ومن خلال الفحص، تبين وجود آثار طعنات بالذراعين والبطن، وقطع بالأذن، ما أكد أن الوفاة كانت جراء اعتداء جنائي متعمد.

وأشرف اللواء هانى شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، على فريق البحث والتحري، ومراجعة كاميرات المراقبة لتحديد خط سير المجني عليها، ما أسفر عن التوصل إلى الجاني خلال ثلاث ساعات فقط من اكتشاف الجريمة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، وأوضح أن دوافعه كانت مالية، مستغلاً ضعف وكبر سن زوجة عمه، معتقدًا أن أمره لن ينكشف.

وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتحرير محضر بالواقعة، وبدأت التحقيقات الموسعة لتحديد كافة الملابسات القانونية والجنائية للجريمة.