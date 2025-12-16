قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

رشا عوني

مع انتشاره في الأسواق، يعتبر الرمان من أكثر الفواكه الصحية والغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وله العديد من الفوائد في محاربة الأمراض منها أمراض القلب والمناعة والسرطان . 

لماذا أوصى الرسول بأكل الرمان؟

الرمان فاكهة غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وفوائدها تشمل تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم، تقوية المناعة (فيتامين ج)، تحسين الهضم (الألياف)، دعم الذاكرة، الوقاية من بعض أنواع السرطانات، تحسين الأداء الرياضي، تعزيز صحة البشرة، والمساعدة في الوقاية من فقر الدم، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات. 

الفيتامينات الموجودة في الرمان


يحتوي الرمان على العديد من الفيتامينات والمعادن؛ فهي تحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم ومعادن الحديد بالإضافة إلى فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين ب وفيتامين ب وحمض الفوليك. كما يحتوي على محتوى فعال من البوليفينول، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة . 

فوائد عصير الرمان

 خصائص مضادات الأكسدة في عصير الرمان أكثر من الأطعمة مثل الشاي الأخضر والتوت الأزرق، فبالإضافة إلى خصائصه المضادة للأكسدة، فإنه يحتوي أيضًا على مادة البوليفينول. 

وتشير الأبحاث والدراسات إلى أن عصير الرمان يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية ويوازن ضغط الدم ويخفض الكوليسترول والسكر في الدم. وهو مفيد لصحة العينين والبشرة بما يحتويه من فيتامينات. كما أنه يبطئ شيخوخة البشرة ويحمي خلاياها من إنتاج الكولاجين والإيلاستين.

فوائد الرمان

 

1-مضادات الأكسدة: غني جداً بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، مثل البوليفينول، وتساعد في الوقاية من أمراض مزمنة كالقلب والسكري والسرطان.

2-صحة القلب والأوعية الدموية: يساعد في خفض ضغط الدم وتوسيع الأوعية الدموية، ويقي من تصلب الشرايين.

3-الالتهابات: له خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد في السيطرة على بعض أمراض المفاصل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

4-صحة الجهاز الهضمي: الألياف في الرمان تحسن الهضم وتمنع الإمساك، ومركباته تحارب البكتيريا الضارة.

5-المناعة: مصدر جيد لفيتامين C الذي يدعم الجهاز المناعي.

6-الذاكرة: يعزز الذاكرة ويحمي من الزهايمر.

7-البشرة: فيتامين C ومضادات الأكسدة تحافظ على نضارة البشرة.

8-فقر الدم: يحتوي على الحديد الضروري لصنع خلايا الدم الحمراء.

9-الصحة الجنسية للرجال: قد يساعد في تحسين الأداء الجنسي وعلاج ضعف الانتصاب عن طريق تحسين تدفق الدم.

10-صحة الفم: مركبات الرمان قد تقلل من نمو البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان.

فوائد الرمان للأطفال

-تقوية المناعة.
-محاربة الالتهابات البكتيرية، إذ يعتبر الطفل أكثر عرضةً لها.
-تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

فوائد الرمان للقلب

  • يوفر الرمان حماية كبيرة ضد أمراض القلب والأوعية الدموية ويمنع حدوث أمراض مختلفة لدى المصابين بهذه الأمراض. 
  • يساهم في إيصال كمية كافية من الدم والأكسجين إلى الأنسجة بفضل خاصية تسهيل تدفق الدم والدورة الدموية.
  •  يقي من الإصابة بالنوبات القلبية ويوازن ضغط الدم. 


الرمان يحمي من السرطان

الرمان من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة القوية ومركبات الفلافونويد التي لها دور رئيسي في محاربة الجذور الحرة الضارة بالخلايا، ويوجد العديد من الدراسات حول فوائد الرمان للوقاية من السرطان.

فوائد الرمان للعظام والمفاصل

تمتلك المركبات النباتية المميزة في ثمار الرمان تأثير مضاد للالتهابات، ووجد أن مستخلص الرمان له دور في مكافحة الأنزيمات المسببة لتلف المفاصل، وقد ثبت في الدراسات المخبرية على الفئران أن مستخلص الرمان قد خفف من التهاب المفاصل.

فوائد الرمان فوائد الرمان للرجال فوائد الرمان للنساء فوائد الرمان للاطفال

