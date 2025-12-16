دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

تعاقدت أيتن عامر على مسلسل "حق ضايع " وهو اسم مؤقت، لحين الاستقرار على الإسم النهائي، والعمل من تأليف حسين مصطفي محرم وإخراج محمد عبد الخالق، ومكون من 15 حلقة والمقرر عرضه فى الموسم الدرامي في رمضان 2026.



مسلسل حق ضايع بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، محمود عبد المغني، أحمد فؤاد سليم، محسن منصور، وآخرين جارى التعاقد معهم، والعمل من تأليف حسين مصطفي محرم وإخراج محمد عبد الخالق.



وانتهت أيتن عامر مؤخراً، من تصوير مشاهدها داخل مصر في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026، ويتبقى للنجمة أيتن عامر 3 أيام فقط للإنتهاء من التصوير في دولة الإمارات الشقيقة، حيث تستكمل خلالها المشاهد الخارجية المقررة ضمن أحداث المسلسل.

تشارك أيتن عامر فى الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهما فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

