بذاكرة ضخمة وتقنيات متطورة.. لينوفو تكشف عن ThinkPad P14s الجديد

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، عن تحديث سلسلة ThinkPad P بإضافة طرازات جديدة، من بينها ThinkPad P14s i الجيل السابع.

وقدمت الشركة أيضا ضمن هذه التحديثات حاسوب ThinkPad P1 الجيل التاسع وThinkPad P16s الجيل الخامس، بالإضافة إلى نسخة أصغر ثانية بديلة عن P16s G5 وP1 G9 تسمى P14s Gen 7 AMD.

مواصفات ThinkPad P14s Gen 7 AMD

وفقا لـ لينوفو، يأتي ThinkPad P14s G7 AMD مع معالج Ryzen AI 9 HX Pro 470 APU ومعالج الرسوميات المدمج Radeon 890M iGPU.

وللمقارنة، يقدم هذا المعالج أداء أفضل بشكل طفيف مقارنة بـ Ryzen AI 9 HX Pro 370 الموجود في الإصدار السابق ThinkPad P14s G6.

وتجدر الإشارة إلى أن P14s G7 AMD لا يدعم خيار بطاقة رسومات منفصلة كما هو متاح في طراز P14s i G7.

خيارات الشاشة والذاكرة

يتيح جهاز ThinkPad P14s G7 AMD الجديد من لينوفو شاشة 14 بوصة بنوعي عرض IPS بدقة 1200 بكسل، وOLED بدقة 2.8K، علما بأن نسخة OLED فقط تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتغطية ألوان 100% DCI-P3.

كما يمكن تزويد الجهاز بذاكرة DDR5-5600 تصل حتى 96 جيجابايت عبر فتحتين SO-DIMM، مع تخزين PCIe Gen 5 حتى 2 تيرابايت.

البطارية والتصميم

يتوفر اللابتوب ببطاريات تبلغ سعتها 60 وات في الساعة أو 75 وات في الساعة، ضمن هيكل يبدأ وزنه من 1.29 كجم ويبلغ أبعاد 313.6 × 221.7 × 15.93 مم.

التوافر والأسعار

من المقرر طرح ThinkPad P14s G7 AMD في الأسواق العالمية، ابتداء من أبريل 2026، ولكن حتى الآن، لم تؤكد لينوفو الأسعار الرسمية لجهاز ThinkPad P14s G7 AMD، كما لم تصدر بعد تفاصيل كاملة حول التوافر أو خيارات التكوين.