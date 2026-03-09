قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم فريد ومواصفات احترافية.. لينوفو تكشف عن جهاز ألعاب Yoga Book Pro

جهاز Yoga Book Pro 3D Concept
جهاز Yoga Book Pro 3D Concept
لمياء الياسين

كشفت لينوفو عن جهاز Yoga Book Pro 3D Concept، وهو حاسوب محمول جديد مصمم خصيصًا للمبدعين الذين يعملون مع المحتوى ثلاثي الأبعاد. وتشير الشركة إلى تزايد الاهتمام بأدوات إنشاء المحتوى ثلاثي الأبعاد مع تبني المزيد من القطاعات للتجارب الرقمية التفاعلية في بيئات المستهلكين والشركات على حد سواء. 

ويُحفز هذا التوجه أيضًا الطلب على شاشات العرض ثلاثية الأبعاد التي لا تتطلب نظارات، وهو سوق يتوقع المحللون أن ينمو بسرعة، وربما يتضاعف ثلاث مرات بين عامي 2025 و2032. وفي الوقت نفسه، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة شائعة في سير العمل الإبداعي، حيث يُساعد في أتمتة مهام مثل العرض والتحرير وإنشاء الأصول.

جهاز Lenovo Yoga Book Pro

جهاز Lenovo Yoga Book Pro
 

يركز مفهوم Yoga Book Pro 3D على تمكين المصممين من العمل مع الصور ثلاثية الأبعاد مباشرةً على الكمبيوتر المحمول دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. وتتمثل ميزته الرئيسية في شاشة عرض ثلاثية الأبعاد لا تتطلب نظارات، مما يسمح للمستخدمين برؤية العمق والتفاصيل المكانية على الشاشة دون الحاجة إلى ارتداء نظارات خاصة. وهذا يُمكّن من فحص الأشكال وتعديل النماذج ثلاثية الأبعاد مباشرةً من الكمبيوتر المحمول.


يستخدم الجهاز شاشتي عرض OLED مزدوجتين من نوع Lenovo PureSight Pro Tandem. ووفقًا لشركة Lenovo، صُممت هاتان الشاشتان للتعامل مع واجهات المستخدم المعقدة الموجودة عادةً في برامج التصميم ثلاثي الأبعاد. 

جهاز Lenovo Yoga Book Pro

كما يوفر تصميم الشاشتين مساحة عمل أكبر للجداول الزمنية وأدوات التحرير ونوافذ المعاينة التي تُستخدم عادةً أثناء أعمال التصميم أو الرسوم المتحركة.

أضافت لينوفو أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية إنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد. تدعم الشاشة العلوية ميزة تحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد، مدعومة ببرنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بلينوفو. 


من بين الميزات الأخرى التي يتضمنها الجهاز التحكم بالإيماءات. إذ تقوم كاميرا RGB بتتبع حركات اليد وتتيح التفاعل دون لمس. ويمكن للمستخدمين تدوير الأشياء، والتكبير، والتعديل على النماذج باستخدام إيماءات اليد أمام الكمبيوتر المحمول.

جهاز Yoga Book Pro 3D Concept حاسوب محمول الذكاء الاصطناعي المحتوى ثلاثي الأبعاد الكمبيوتر المحمول إنشاء محتوى إنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ

نائب: لقاء وزير العمل مع مسئولي شركة تصنيع ضفائر السيارات خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية

النائب أشرف عبد الغني ، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ

أمين سر اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر

أصحاب المعاشات

زيادة المعاشات لـ 7 آلاف حد أدنى وودائع بعائد 20 %.. تحركات برلمانية عاجلة لـ إنقاذ 11 مليون مواطن من موجات الغلاء

بالصور

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد