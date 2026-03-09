بتصميم فريد ومواصفات احترافية.. لينوفو تكشف عن جهاز ألعاب Yoga Book Pro

كشفت لينوفو عن جهاز Yoga Book Pro 3D Concept، وهو حاسوب محمول جديد مصمم خصيصًا للمبدعين الذين يعملون مع المحتوى ثلاثي الأبعاد. وتشير الشركة إلى تزايد الاهتمام بأدوات إنشاء المحتوى ثلاثي الأبعاد مع تبني المزيد من القطاعات للتجارب الرقمية التفاعلية في بيئات المستهلكين والشركات على حد سواء.

ويُحفز هذا التوجه أيضًا الطلب على شاشات العرض ثلاثية الأبعاد التي لا تتطلب نظارات، وهو سوق يتوقع المحللون أن ينمو بسرعة، وربما يتضاعف ثلاث مرات بين عامي 2025 و2032. وفي الوقت نفسه، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة شائعة في سير العمل الإبداعي، حيث يُساعد في أتمتة مهام مثل العرض والتحرير وإنشاء الأصول.

جهاز Lenovo Yoga Book Pro

جهاز Lenovo Yoga Book Pro



يركز مفهوم Yoga Book Pro 3D على تمكين المصممين من العمل مع الصور ثلاثية الأبعاد مباشرةً على الكمبيوتر المحمول دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. وتتمثل ميزته الرئيسية في شاشة عرض ثلاثية الأبعاد لا تتطلب نظارات، مما يسمح للمستخدمين برؤية العمق والتفاصيل المكانية على الشاشة دون الحاجة إلى ارتداء نظارات خاصة. وهذا يُمكّن من فحص الأشكال وتعديل النماذج ثلاثية الأبعاد مباشرةً من الكمبيوتر المحمول.



يستخدم الجهاز شاشتي عرض OLED مزدوجتين من نوع Lenovo PureSight Pro Tandem. ووفقًا لشركة Lenovo، صُممت هاتان الشاشتان للتعامل مع واجهات المستخدم المعقدة الموجودة عادةً في برامج التصميم ثلاثي الأبعاد.

جهاز Lenovo Yoga Book Pro

كما يوفر تصميم الشاشتين مساحة عمل أكبر للجداول الزمنية وأدوات التحرير ونوافذ المعاينة التي تُستخدم عادةً أثناء أعمال التصميم أو الرسوم المتحركة.

أضافت لينوفو أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية إنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد. تدعم الشاشة العلوية ميزة تحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد، مدعومة ببرنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بلينوفو.



من بين الميزات الأخرى التي يتضمنها الجهاز التحكم بالإيماءات. إذ تقوم كاميرا RGB بتتبع حركات اليد وتتيح التفاعل دون لمس. ويمكن للمستخدمين تدوير الأشياء، والتكبير، والتعديل على النماذج باستخدام إيماءات اليد أمام الكمبيوتر المحمول.