النقل: عودة السكان المتضررين من حفر مترو الخط الرابع بعد التأكد من سلامة المبنيين

أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للانفاق ،والمهندس ابراهيم بخيت نائب رئيس الهيئة ، ومسئولي الشركات المنفذة، جولة تفقدية بمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (أكتوبر / القاهرة الجديدة ) ، والتي تربط بين منطقة السادس من أكتوبر ومحطة الفسطاط بمصر القديمة ، ويتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية تحت إشراف مكتب إستشاري عالمي طبقًا لأعلى المعايير الفنية والأمن والسلامة .

وتابع الوزير الموقف التنفيذي للمحطة، وتقدم المعدلات الإنشائية لباقي محطات المرحلة الأولى، وكذلك تقدم معدلات تنفيذ أعمال الحفر النفقي للنفقين بالجزء الأول من المرحلة الاولى (نفق لكل إتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل إتجاه ) ، حيث وصلت الماكينة الأولى الى محطة المتحف المصرى الكبير ، والثانية الى محطة الرماية والثالثة فى الطريق الى محطة مدكور ، والرابعة فى الطريق الى محطة الطالبية ، وكذلك الأعمال الجارية بشأن تجميع ماكينتي حفر الانفاق بالجزء الثاني من المرحلة الأولى من الخط حيث جارى انزال اول الماكينات بمحطة الفسطاط، علي أن تبدأ اعمال حفر النفق الأول من منتصف شهر مارس الحالي في إتجاه محطة الملك الصالح ، وعلى أن تبدأ ماكينة الحفر الثانية عملها في حفر النفق الثاني في منتصف شهر ابريل القادم من نفس محطة الفسطاط في اتجاه محطة الملك الصالح .

كما ناقش الوزير خلال جولته التفقدية مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ومسؤولي الهيئة القومية للأنفاق نتائج الرصد الجارية علي مدار الساعة الخاصة بالمبني رقم (٣٠) المجاورة للمحطة ،وكذلك أعمال اللجان المشكلة لمتابعة تقارير الرصد لحالة المبنى والإجراءات التي تمت لحقن التربة حول المبني المتضرر نتيجة كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بمحيط المحطة، وما استتبعه من إخلاء سكان المبنى والمبنى المجاور له و تسكينهم في فنادق قريبة بالمنيل كإجراء احترازي ، لحين الإنتهاء من أعمال المعالجة وحقن التربة حول المبني المتضرر لتأمينه وجسم المحطة لمنع حدوث أي حركة أو هبوط و أكد وزير النقل بأن عودة السكان ستكون بالتزامن مع التأكد والتحقق التام من خلال عمل اللجان من السلامة الإنشائية للمبنيين .

وقدم المحافظ الشكر لوزير النقل على المتابعة المستمرة للإجراءات المتخذة بشأن المبنى رقم ٣٠ وكذلك الإجراءات التي اتخذتها هيئة الانفاق بشأن سرعة تسكين سكان المبنيين في فنادق والاهتمام بهم وسرعة ودقة عمل اللجان المشكلة لمتابعة هذا الموضوع، والأعمال الجارية في محيط المحطة من حيث الاهتمام بمتابعة المنشأ وحالته الإنشائية وتأمينه وأعمال حقن التربة التي تم تنفيذها

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع الجاري ، بطول 19 كم بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) و يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثانية ( الفسطاط – القاهرة الجديدة) والتي تمتد بطول 26.9 كم وعدد 21 محطة (6 علوية + 15 نفقية) حيث تمتد في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة لينتهي بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / السويس نهاية المرحلة الثانية كما يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري) بطول 16.3 كم بعدد 10 محطات لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها ولتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري كما يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة) بطول 38.7 كم بعدد 8 محطات للوصول حتى العاصمة الجديدة وتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الجديدة) في محطة مطار العاصمة و من المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يومياً بعد إكتمال تنفيذه.