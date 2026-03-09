خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"

تفقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركتيّ حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) وحلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بهما على أرض الواقع.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة التفقدية لشركة حلوان للمسبوكات بمتابعة مراحل التصنيع المختلفة داخل خطوط الإنتاج وأعمال تشغيل المسابك والأفران بالشركة، بالإضافة إلى متابعة مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال زيارة الوزير للشركة منذ أيام، كما وجّه بصرف مكافآت لعمال بشركة حلوان للمسبوكات قاموا بإنجاز عدد من المهام في توقيتات قياسية.

شركة حلوان للأجهزة المعدنية

عقب ذلك توجه وزير الدولة للإنتاج الحربي إلي شركة حلوان للأجهزة المعدنية حيث تفقد معرض المنتجات المدنية بالشركة والذى يضم كافة المنتجات التي تقوم بتصنيعها في صورتها النهائية وذلك بأعلى جودة وأسعار تنافسية، ثم توجه لزيارة خطوط الإنتاج وقام بالمرور على خط التكييفات Long Life وسأل العاملين عن معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وآخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطط التطوير.

وخلال جولته بشركتيّ حلوان للمسبوكات وحلوان للأجهزة المعدنية، حرص الوزير على الاستماع لمقترحات العاملين، وقام "جمبلاط" بالإطلاع على محتويات صناديق المقترحات والشكاوى بالشركتين بنفسه، موجهًا بدارسة إحدى المقترحات الموجودة بصندوق الشكاوى بمصنع ٣٦٠ الحربي والمتعلقة بتطوير أحد خطوط الإنتاج وذلك للبدء في تنفيذ هذه المقترحات، مشجعًا الجميع بالشركتين على سرعة تقديم المقترحات العاجلة إلى الإدارة حال ملاحظة أي خلل يتطلب التدخل الفوري لعلاجه.

كما أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الزيارة الميدانية توجيهات بدراسة جميع العقود بالفترة المقبلة، ووضع نظام يرتبط بأسعار توريد الخامات طبقًا لأسعار البورصة العالمية، مشددًا على ضرورة التحلي بروح الفريق لتعزيز الابتكار وتحسين الإنتاجية لأن العمل الجماعي هو مفتاح النجاح في أي مؤسسة، كما وجّه بضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وآليات الحوكمة والمراجعة الداخلية بالشركتين.