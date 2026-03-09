قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة وزراء إيطاليا: اندلاع الحرب في إيران بسبب انهيار القانون الدولي
مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة
واشنطن بوست: فيديو يوثق تورط أمريكا في ضرب مدرسة إيرانية بصاروخ كروز
الرئيس السيسي يشاهد فقرة مؤثرة بعنوان حلم الشهيد.. فيديو
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

تفقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركتيّ حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) وحلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بهما على أرض الواقع.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة التفقدية لشركة حلوان للمسبوكات بمتابعة مراحل التصنيع المختلفة داخل خطوط الإنتاج وأعمال تشغيل المسابك والأفران بالشركة، بالإضافة إلى متابعة مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال زيارة الوزير للشركة منذ أيام، كما وجّه بصرف مكافآت لعمال بشركة حلوان للمسبوكات قاموا بإنجاز عدد من المهام في توقيتات قياسية.

شركة حلوان للأجهزة المعدنية

عقب ذلك توجه وزير الدولة للإنتاج الحربي إلي شركة حلوان للأجهزة المعدنية حيث تفقد معرض المنتجات المدنية بالشركة والذى يضم كافة المنتجات التي تقوم بتصنيعها في صورتها النهائية وذلك بأعلى جودة وأسعار تنافسية، ثم توجه لزيارة خطوط الإنتاج وقام بالمرور على خط التكييفات Long Life وسأل العاملين عن معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وآخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطط التطوير.

وخلال جولته بشركتيّ حلوان للمسبوكات وحلوان للأجهزة المعدنية، حرص الوزير على الاستماع لمقترحات العاملين، وقام "جمبلاط" بالإطلاع على محتويات صناديق المقترحات والشكاوى بالشركتين بنفسه، موجهًا بدارسة إحدى المقترحات الموجودة بصندوق الشكاوى بمصنع ٣٦٠ الحربي والمتعلقة بتطوير أحد خطوط الإنتاج وذلك للبدء في تنفيذ هذه المقترحات، مشجعًا الجميع بالشركتين على سرعة تقديم المقترحات العاجلة إلى الإدارة حال ملاحظة أي خلل يتطلب التدخل الفوري لعلاجه.

كما أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الزيارة الميدانية توجيهات بدراسة جميع العقود بالفترة المقبلة، ووضع نظام يرتبط بأسعار توريد الخامات طبقًا لأسعار البورصة العالمية، مشددًا على ضرورة التحلي بروح الفريق لتعزيز الابتكار وتحسين الإنتاجية لأن العمل الجماعي هو مفتاح النجاح في أي مؤسسة، كما وجّه بضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وآليات الحوكمة والمراجعة الداخلية بالشركتين.

الإنتاج الحربي حلوان للمسبوكات حلوان للأجهزة المعدنية الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

ترشيحاتنا

سلوي عثمان

سلوي عثمان: اتنين غيرنا مليء بالمشاعر الراقية.. ودينا الشربيني وآسر ياسين في أفضل حالة | خاص

درة

درة تكشف تفاصيل تحضيرها لشخصية ميادة في مسلسل علي كلاي.. خاص

وننسي اللي كان

دراما رمضان الأعلى مشاهدة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر والمتر سمير يلاحقها

بالصور

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بعدد من مراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

بطول 1.5 كم وتكلفة 6 مليون جنيه.. توسعة ورصف طريق كوبري البحر / أبو طبل بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد