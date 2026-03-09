ماكرون: فرنسا تعد مهمة دفاعية لإعادة فتح مضيق هرمز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه يعمل مع شركائه على التحضير لمهمة مستقبلية، دفاعية بحتة، تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز ومرافقة السفن التجارية بعد انتهاء المرحلة الأكثر سخونة من النزاع في الشرق الأوسط، وذلك لضمان استئناف حركة تدفق النفط والغاز.





وخلال زيارته لقبرص، أعلن الرئيس الفرنسي أيضاً أن فرنسا ستساهم على المدى الطويل بـفرقاطتين في العملية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2024 في البحر الأحمر.





وأوضح أن الوجود الفرنسي الذي سينتشر من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر وصولاً إلى عرض مضيق هرمز، سيحشد ثماني فرقاطات، وحاملتي مروحيات برمائية، وحاملة الطائرات شارل ديغول، التي تتمركز حالياً بالقرب من جزيرة كريت في اليونان.