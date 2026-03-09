قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
أخبار العالم

تقرير دولي: ارتفاع نقل الأسلحة عالميا بنسبة 9.2% وأوروبا في صدارة وارداتها

تقرير دولي: ارتفاع نقل الأسلحة عالميا بنسبة 9.2% وأوروبا في صدارة وارداتها
أ ش أ

أظهرت بيانات جديدة نشرها معهد ستوكهولم الدولى لابحاث السلام (سيبرى) أن حجم نقل الأسلحة الرئيسية بين الدول ارتفع بنسبة 9.2% خلال الفترة 2021–2025 مقارنة بالفترة 2016–2020، في أكبر زيادة منذ الفترة 2011–2015.

ووفقاً للتقرير الصادر اليوم/الاثنين/، تضاعفت واردات الدول الأوروبية من الأسلحة أكثر من ثلاث مرات، ما جعل أوروبا أكبر منطقة مستوردة للسلاح في العالم، بينما ارتفعت صادرات الولايات المتحدة ، أكبر مصدر للأسلحة عالمياً، بنسبة 27% خلال الفترة نفسها.

كما سجلت صادرات الأسلحة الأمريكية إلى أوروبا زيادة كبيرة بلغت 217%، في تحول يعكس التغير في أولويات التسلح العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في تدفقات الأسلحة العالمية تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الإمدادات إلى أوكرانيا، التي استحوذت على 9.7% من إجمالي نقل الأسلحة في العالم خلال الفترة 2021–2025، إضافة إلى زيادة مشتريات دول أوروبية أخرى في ظل التوترات الأمنية مع روسيا.

وقال مدير برنامج نقل الأسلحة في المعهد ماثيو جورج ، إن التوترات والصراعات في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط ما زالت تدفع واردات كبيرة من الأسلحة، إلا أن الارتفاع الحاد في مشتريات الدول الأوروبية كان العامل الرئيسي وراء زيادة التدفقات العالمية بنحو 10%.

وأضاف أن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا منذ عام 2022 كان العامل الأكثر وضوحاً، لكن العديد من الدول الأوروبية الأخرى بدأت أيضاً في زيادة وارداتها لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة ما تعتبره تهديداً متنامياً من روسيا.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة وفرت 42% من إجمالي نقل الأسلحة الدولي خلال الفترة 2021–2025، ارتفاعاً من 36% في الفترة السابقة. كما صدرت أسلحة إلى 99 دولة حول العالم، بينها 35 دولة في أوروبا و18 في الأمريكيتين و17 في إفريقيا و17 في آسيا وأوقيانوسيا و12 في الشرق الأوسط.

وللمرة الأولى منذ عقدين، أصبحت أوروبا الوجهة الأكبر لصادرات السلاح الأمريكية بنسبة 38% من الإجمالي، متقدمة على الشرق الأوسط الذي استحوذ على 33%. ومع ذلك بقيت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد منفرد للأسلحة الأمريكية بنسبة 12% من صادراتها.

وقال الباحث في المعهد بيتر ويزمان إن الولايات المتحدة عززت مكانتها كأكبر مورد للأسلحة حتى في عالم يتجه نحو تعددية الأقطاب، مضيفاً أن صادرات السلاح تمثل أداة مهمة للسياسة الخارجية الأمريكية وتعزيز صناعتها الدفاعية.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية عالمياً بين مصدري الأسلحة بحصة بلغت 9.8% من الصادرات العالمية، بعد زيادة صادراتها بنسبة 21%. وكانت أكبر وجهات الأسلحة الفرنسية الى الهند بنسبة 24 بالمائة واليونان بنسبة 10 بالمائة.

في المقابل، كانت روسيا الدولة الوحيدة بين أكبر عشرة مصدرين التي شهدت تراجعاً في صادراتها، إذ انخفضت بنسبة 64%، وتراجعت حصتها من السوق العالمية من 21% إلى 6.8%.

كما تفوقت المانيا على الصين لتصبح رابع أكبر مصدر للأسلحة بحصة 5.7%، حيث ذهب نحو 24% من صادراتها إلى أوكرانيا كمساعدات عسكرية.

وارتفعت صادرات إيطاليا بنسبة 157% لتصبح سادس أكبر مصدر، مع توجه أكثر من نصف صادراتها إلى الشرق الأوسط.

أما إسرائيل فقد زادت حصتها من صادرات الأسلحة العالمية من 3.1% إلى 4.4% خلال الفترة نفسها، متجاوزة للمرة الأولى المملكة المتحدة.

وقال الباحث في المعهد زين حسين إن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تركز بشكل كبير على أنظمة الدفاع الجوي التي تشهد طلباً عالمياً مرتفعاً، رغم استمرار العمليات العسكرية التي تشارك فيها إسرائيل في عدة مناطق من الشرق الأوسط.

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 مارس

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

“طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يواجه الترسانة في دور الـ 16 بكأس مصر

تشابي ألونسو يقترب من تدريب ليفربول

تشابي ألونسو يقترب من تدريب فريق ليفربول

العراق

طلب عاجل من مدرب العراق للفيفا بشأن مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

