القراقيش على الطريقة المصرية.. وصفة سهلة لعيد الفطر

القراقيش من المخبوزات التقليدية المرتبطة بعيد الفطر في مصر، وتتميز بطعمها المقرمش ورائحتها الشهية.

يمكن تقديمها سادة أو بالسمسم، وهي من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل.



المكونات:



1 كيلو دقيق

1 كوب سمن أو زبدة مذابة

2 ملعقة كبيرة سمسم

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب لبن دافئ (تقريبًا)

1 ملعقة صغيرة شمر أو ينسون (اختياري)



طريقة التحضير:

في وعاء كبير، يُخلط الدقيق مع السمسم والسكر والملح والشمر أو اليانسون.

تُضاف السمن المذابة إلى الدقيق، ويُفرك الخليط جيدًا حتى يتشرب الدقيق السمن.

تُذاب الخميرة في قليل من اللبن الدافئ وتُترك عدة دقائق حتى تتفاعل.



تُضاف الخميرة إلى خليط الدقيق، ثم يُضاف اللبن تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة متماسكة.



تُغطى العجينة وتُترك لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح قليلًا.



تُشكل العجينة إلى أصابع طويلة أو ضفائر صغيرة حسب الرغبة.



تُرص القراقيش في صينية فرن، وتُترك لمدة 15 دقيقة قبل الخبز.



تُخبز في فرن ساخن على درجة 180 مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.



نصيحة:

للحصول على قراقيش مقرمشة أكثر، يمكن خبزها مرة أخرى لمدة 5 دقائق بعد أن تبرد قليلًا.