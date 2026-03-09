قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

رنا عصمت

إذا كنت تعاني من فقر الدم (الأنيميا) خلال شهر رمضان، فإن تنظيم وجبات الإفطار والسحور بطريقة صحيحة يمكن أن يساعد جسمك على الحصول على الحديد وامتصاصه بشكل أفضل. 

إليك بعض النصائح لتجنب الأنيميا فى رمضان:

1. تجنب ما يعيق امتصاص الحديد بعد الإفطار مباشرة:

حاول عدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع أطعمة أو مشروبات قد تقلل من امتصاصه، مثل:

-القهوة أو الشاي.

-الأطعمة الغنية بـ الأوكسالات.

-الأطعمة الغنية بـ الكالسيوم.

2. احرص على تناول فيتامين C مع وجبة الإفطار:

الأطعمة الغنية بـ فيتامينC تساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل، مثل:
البرتقال، الطماطم، الكيوي، والفراولة.

3. وزّع مصادر الحديد بين الإفطار والسحور:

لزيادة حصول الجسم على الحديد، حاول تضمين أطعمة غنية بالحديد في وجبة الإفطار، وكذلك في السحور أو الوجبات الخفيفة بينهما.

4. اجمع بين مصادر الحديد المختلفة:

تناول الحديد الحيواني (مثل اللحوم) مع الحديد النباتي (مثل البقوليات والخضروات الورقية) في الوجبة نفسها قد يساعد على تحسين امتصاص الحديد.

5. لا تنسَ الأطعمة الغنية بحمض الفوليك وفيتامين B12:

هذه العناصر ضرورية لإنتاج خلايا الدم الحمراء، ومن مصادر حمض_الفوليك: البقوليات، الحبوب الكاملة، والحمضيات.

6. انتبه لتوقيت الأدوية والمكملات:

إذا كنت تتناول مكملات الحديد أو أدوية معينة، فمن الأفضل استشارة الطبيب حول أفضل وقت لتناولها بين الإفطار والسحور حتى لا تؤثر في امتصاص الحديد.

dailymedicalinfo 

