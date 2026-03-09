لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك .

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

المقادير

• 400 جم مكرونة شيلز أو كورلي

• 350 جم لحم بقري استيك مقطع مكعبات

• 2 ملعقة كبيرة زبدة

• 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

• 3 فصوص ثوم مفروم

• 1 كوب كريمة طبخ

• 1 كوب جبنة شيدر مبشورة

• ½ كوب جبنة موزاريلا

• ½ كوب مرق لحم

• ملح حسب الرغبة 🧂

• 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

• ½ ملعقة صغيرة بابريكا

• بقدونس مفروم للتقديم

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

1 سلق المكرونة اسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تصبح نضجة ثم صفّيها.



2 تشويح الاستيك في طاسة سخنة جدًا ضع زيت الزيتون ونصف الزبدة.

أضف مكعبات اللحم وشوّحها على نار عالية حتى تتحمر من الخارج (3–4 دقائق)تبّل بالملح والفلفل والبابريكا ثم ارفعها جانبًا.



3 عمل الصوص الكريمي في نفس الطاسة أضف باقي الزبدة والثوم وقلّب حتى تظهر رائحته أضف مرق اللحم واتركه دقيقة ثم أضف الكريمة.



4 إضافة الجبن أضف الشيدر الموزاريلا وقلّب حتى يصبح الصوص كريمي ثقيل.



5 خلط المكرونة أضف المكرونة وقلّب جيدًا حتى تتغلف بالصوص.



6 التقديم

قدّم المكرونة مع مكعبات الاستيك بجانبها وصوص إضافي مع رش بقدونس وفلفل أسود.