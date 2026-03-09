لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك .
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
المقادير
• 400 جم مكرونة شيلز أو كورلي
• 350 جم لحم بقري استيك مقطع مكعبات
• 2 ملعقة كبيرة زبدة
• 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
• 3 فصوص ثوم مفروم
• 1 كوب كريمة طبخ
• 1 كوب جبنة شيدر مبشورة
• ½ كوب جبنة موزاريلا
• ½ كوب مرق لحم
• ملح حسب الرغبة 🧂
• 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
• ½ ملعقة صغيرة بابريكا
• بقدونس مفروم للتقديم
1 سلق المكرونة اسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تصبح نضجة ثم صفّيها.
2 تشويح الاستيك في طاسة سخنة جدًا ضع زيت الزيتون ونصف الزبدة.
أضف مكعبات اللحم وشوّحها على نار عالية حتى تتحمر من الخارج (3–4 دقائق)تبّل بالملح والفلفل والبابريكا ثم ارفعها جانبًا.
3 عمل الصوص الكريمي في نفس الطاسة أضف باقي الزبدة والثوم وقلّب حتى تظهر رائحته أضف مرق اللحم واتركه دقيقة ثم أضف الكريمة.
4 إضافة الجبن أضف الشيدر الموزاريلا وقلّب حتى يصبح الصوص كريمي ثقيل.
5 خلط المكرونة أضف المكرونة وقلّب جيدًا حتى تتغلف بالصوص.
6 التقديم
قدّم المكرونة مع مكعبات الاستيك بجانبها وصوص إضافي مع رش بقدونس وفلفل أسود.