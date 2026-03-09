هجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل.. ومقتل شخصين وإصابة ثالث

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن رشقة صاروخية جديدة استهدفت ما يُعرف بتل أبيب الكبرى قادمة من إيران، موضحة أن الصاروخ المستخدم من النوع الانشطاري الذي يحمل قنابل عنقودية، موضحة أن الصاروخ، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يحمل نحو 24 رأسًا متفجرًا تزن القنبلة الواحدة منها ما بين 2 و5 كيلوغرامات، في هجوم يعد امتدادًا لموجات صاروخية سابقة أُطلقت خلال اليوم السابق.

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة حول تل أبيب وضواحيها، وكذلك في عدد من مستوطنات شمال الضفة الغربية، فيما سُمعت في القدس أصوات انفجارات قوية ناجمة عن عمليات اعتراض نفذتها منظومات الدفاع الجوي للصواريخ والرؤوس المتفجرة.

وأشارت إلى أن شظايا الصاروخ سقطت في عدة مواقع، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط قتيلين وإصابة آخر بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابات طفيفة وحالات هلع أثناء توجه السكان إلى الملاجئ، حيث دخل أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ عقب اتساع نطاق صفارات الإنذار بسبب خطورة هذا النوع من الصواريخ.